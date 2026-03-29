Alkohol ist Im Iran verboten, in der Schweizer Botschaft ist er dennoch verfügbar. FDFA

Mit einer brisanten Aussage über einen Alkohol-Kühlschrank in der Vertretung im Iran sorgt der Schweizer Botschafter Olivier Bangerter für Spannungen zwischen Bern und Teheran.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Botschafter in Teheran sorgte mit der Aussage über einen Kühlschrank voller Alkohol in der Schweizer Vertretung für diplomatische Spannungen im Iran, wo Alkohol strikt verboten ist. ¨

Die iranische Botschaft kritisierte die Äusserung scharf und erinnerte an die Pflicht, als Diplomat die Gesetze des Gastlandes zu respektieren.

Der Schweizer Botschafter Olivier Bangerter weilt aus Sicherheitsgründen in der Schweiz. Ob und wann er nach Teheran zurückkehrt ist offen. Mehr anzeigen

Bei einer Medienkonferenz in Bern spricht Olivier Bangerter offen aus, was hinter den Mauern der Schweizer Residenz in Teheran steht: ein Kühlschrank voller Alkohol. Eine Provokation im streng schiitischen Iran, wo Alkohol verboten ist.

Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Die iranische Botschaft in Bern zeigt sich auf Nachfrage des «Blick» nicht erfreut und erinnert unmissverständlich an die Wiener Diplomatenkonvention: Wer diplomatische Privilegien geniesse, müsse auch die Gesetze des Gastlandes respektieren. Öffentliche Aussagen dieser Art gelten in der Mullah-Diktatur als Affront.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) versucht zu beschwichtigen. Der Botschafter habe seine Aufgaben «stets im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen» wahrgenommen, heisst es. Dennoch bleibt offen, wie es für Bangerter weitergeht. Aus Sicherheitsgründen hält er sich derzeit in der Schweiz auf – während andere Staaten weiterhin diplomatisch in Teheran präsent sind.

Die Schweiz ist zudem und anders als in früheren Konflikten als Vermittlerin nicht gefragt. Diese Rolle spielt zurzeit die Regierung Pakistans.