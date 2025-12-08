«Schweizer Bürger sind entsetzt» – das sagt der Bundesrat

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SVP-Ärger wegen «neuer» ID «Schweizer Bürger sind entsetzt» – das sagt der Bundesrat

Petar Marjanović, Bern

8.12.2025

Die Schweiz ist empört. Grund ist ihre eigene Identitätskarte.
Die Schweiz ist empört. Grund ist ihre eigene Identitätskarte.
Keystone

Die Empörung ist gross – zumindest laut SVP-Nationalrätin Vroni Thalmann-Bieri: Die neue Schweizer ID soll den Bürgern ihre Identität rauben. Heute musste sich Bundesrat Beat Jans dazu erklären.

Petar Marjanović, Bern

08.12.2025, 19:29

08.12.2025, 19:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SVP-Nationalrätin Vroni Thalmann-Bieri beklagt sich im Parlament über das Design der neuen Schweizer Identitätskarte, weil das Kreuz kleiner und der Begriff «Schweizerische Eidgenossenschaft» nicht mehr ausgeschrieben ist.
  • Der Bundesrat zeigt sich davon unbeeindruckt und erklärt, das Design sei seit 2023 in Gebrauch, sicherheitstechnisch notwendig und international ausgezeichnet.
  • Eine Rückkehr zum alten Layout wäre teuer und müsste umfassend geprüft werden.
Mehr anzeigen

Es gibt politische Vorstösse, die man zweimal lesen muss, um sicherzugehen, dass man nicht versehentlich in der Satire gelandet ist. Und dann gibt es jene, die bereits im Titel die Latte hochlegen: «Schweizer Bürger sind entsetzt – wegen neuer ID-Karte».

So titelte SVP-Nationalrätin Vroni Thalmann-Bieri ihre Frage in der Fragestunde des Nationalrats. Anfang Dezember eingereicht, Anfang Dezember erledigt – und nun Anfang Dezember hier auf blue News nacherzählt. Worum geht es?

Offenbar, so Thalmann-Bieri, rumort es im Land. Das Schweizer Kreuz schrumpfe. Das Wort «Schweizerische Eidgenossenschaft» fehle. Die Identitätskarte nehme, so die Nationalrätin, «dem Schweizerbürger seine Identität». Stein des Anstosses ist die neue Identitätskarte, oben abgebildet. Zum Vergleich unten abgebildet: die alte Identitätskarte.

So sah die alte Identitätskarte aus. 
So sah die alte Identitätskarte aus. 
Keystone

Der Bund hingegen verfiel angesichts der aufgetürmten Empörung nicht in Schockstarre. Bundesrat Beat Jans (SP) musste seine Antwort schriftlich nachreichen, weil die Zeit in der Fragestunde nicht reichte. Vielleicht ein Jammer für jene, die gern gesehen hätten, ob Jans ebenfalls entsetzt sein könnte. Der Wortlaut des Bundesrates lässt jedoch vermuten: eher nicht.

«Diese neue Identitätskarte nimmt dem Schweizerbürger seine Identität.»

Vroni Thalmann-Bieri

Nationalrätin, SVP Luzern

Land seit März 2023 empört

Die nüchterne Realität beginnt mit einem Datum, welches die Dramatik etwas relativiert: Die «neue» Identitätskarte existiert seit dem 3. März 2023. Herausgeberin ist das Justizdepartement unter Bundesrat Jans. Die operative Verantwortung liegt beim Fedpol.

Und das Design, so heisst es in der Antwort der Landesregierung, werde periodisch erneuert. Ähnlich wie bei Banknoten. Nicht aus ästhetischer Laune heraus, sondern aufgrund sicherheitstechnischer Gründe. Das zweite Bild im Sichtfenster, das grössere Foto, die moderne Textur: alles Elemente, die Identitätsdiebstahl erschweren sollen. Zudem gewann die Karte 2024 den Preis «Best New National ID-Card», was nicht zwingend nach internationaler Empörung klingt.

Ein Bild eines empörten Bundesrates Beat Jans fanden wir im Archiv nicht. Dafür dieses.
Ein Bild eines empörten Bundesrates Beat Jans fanden wir im Archiv nicht. Dafür dieses.
Keystone

Auch zur Frage der Bezeichnungen wird nüchtern ausgeführt: Der Entscheid für die Kurzform «Schweiz» statt «Schweizerische Eidgenossenschaft» sei bewusst getroffen worden, ebenso die Verkleinerung des Schweizer Kreuzes. Beides schaffe Platz für Sicherheitsmerkmale und ermögliche grössere Schriftgrössen. Das Parlament selbst, so erinnert der Bundesrat, verwendet dieselbe Terminologie.

Ob das Design rückgängig gemacht werden könne? Grundsätzlich ja – aber nur nach einer erneuten umfassenden Prüfung, da Sicherheitsmerkmale und Bildanordnung neu konzipiert werden müssten. Und das wäre, wie man in Bundesbern gern formuliert, «mit erheblichen Mehrkosten verbunden».

Und schliesslich gebe es noch die internationale Dimension: Vorgaben der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation sowie Anforderungen der EU für den Schengenraum bestimmen ebenfalls mit, wie die Identitätskarte aussehen muss. Ohne deren Einhaltung, so der Bundesrat, wären Schweizer Ausweise im Ausland schlicht nicht anerkennungsfähig.

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Mehr zur Schweizer ID

Fingerabdruck und Gesichtsscan. Bundesrat bereitet Einführung der biometrischen ID vor

Fingerabdruck und GesichtsscanBundesrat bereitet Einführung der biometrischen ID vor

Ausweise. Bund arbeitet an einer neuen Schweizer Identitätskarte mit Chip

AusweiseBund arbeitet an einer neuen Schweizer Identitätskarte mit Chip

Am 28. September an der Urne. Um was geht es bei der E-ID Abstimmung?

Am 28. September an der UrneUm was geht es bei der E-ID Abstimmung?

Meistgelesen

«Schweizer Bürger sind entsetzt» – das sagt der Bundesrat
Das ist Luana Lopes Lara, jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
Muheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut
Mann lässt Ferrari aus Parkplatz-Not auf Terrasse heben – jetzt droht Ärger
«Alle haben angefangen, Trump den A**** zu küssen»