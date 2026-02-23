Der SCR Altach trägt seine Heimspiele im Stadion Schnabelholz aus. Bild: Wikimedia/Vincenzo Togni

Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter ist im sogenannten Garderoben-Skandal beim SCR Altach zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landesgericht Feldkirch sprach ihn unter anderem wegen unbefugter Bildaufnahmen schuldig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Landesgericht Feldkirch verurteilt den Angeklagten zu sieben Monaten bedingter Haft.

Rund 30 Spielerinnen des SCR Altach waren von heimlichen Aufnahmen betroffen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft weitere Schritte prüft. Mehr anzeigen

Der Gerichtssaal in Feldkirch ist überfüllt. Mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauer wollen sehen, wie der Fall endet, der seit Monaten Schlagzeilen macht. Auf der Anklagebank sitzt ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Funktionär beim SCR Altach Fussballerinnen heimlich in der Garderobe gefilmt und fotografiert zu haben – mit einem versteckten Smartphone, teilweise auch durch ein Schlüsselloch.

Das Landesgericht Feldkirch fällt am frühen Nachmittag das Urteil: sieben Monate Freiheitsstrafe bedingt, dazu 300 Tagessätze zu je vier Euro. Jede betroffene Spielerin erhält 625 Euro Schmerzensgeld.

Die Richterin findet klare Worte. «Es macht einen grossen Unterschied, ob man sich Bilder nur anschaut oder sie selber herstellt», sagt sie. Besonders schwer wiege, dass der Angeklagte mit der Garderobe einen geschützten Raum missbraucht habe. Strafmildernd berücksichtigt das Gericht sein teilweises Geständnis und seine fehlenden Vorstrafen.

Der Angeklagte akzeptiert das Urteil. Die Staatsanwältin will prüfen, ob sie dagegen vorgeht. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

«Ein riesiger Vertrauensbruch»

Rund 30 Spielerinnen wurden laut Staatsanwaltschaft auf den Aufnahmen identifiziert. Die jüngste ist Jahrgang 2007. Die Vorwürfe umfassen unbefugte Bildaufnahmen sowie bildlich sexualbezogene Darstellungen minderjähriger Personen.

Eine Spielerin sagt vor Gericht aus, sie habe sich selbst auf einem Foto aus der Umkleide erkannt. Der Anwalt der Privatklägerinnen verliest eine gemeinsame Erklärung der Betroffenen. «Die Geschehnisse haben uns den Boden unter den Füssen weggerissen», heisst es darin. Der Angeklagte habe als sportlicher Verantwortlicher grosses Vertrauen genossen – und dieses missbraucht.

«Er hat uns jahrelang gesagt, dass die Umkleide unser Zuhause sei.» Gerade deshalb sei die Tat besonders schmerzhaft. Einige Spielerinnen litten seither unter Schlafstörungen, andere hätten Mühe, Trainingsräume unbeschwert zu betreten. Hinzu kämen verletzende Kommentare aus dem Umfeld.

Die Staatsanwältin spricht von einem «riesigen Vertrauensbruch». Eine Anwältin der Betroffenen nennt den Fall «eine Katastrophe für den Damenfussball».

Teilgeständnis – und offene Fragen

Zu Beginn der Befragung sagt der Angeklagte: «Ich bekenne mich teilweise schuldig.» Sein Verteidiger argumentiert, die Aufnahmen könnten frühestens ab 2020 entstanden sein, da sein Mandant erst ab diesem Zeitpunkt im Verein tätig gewesen sei – im Strafantrag war die Rede von Aufnahmen ab dem Jahr 2018.

Unklar bleibt im Prozess, ob die Bilder weiterverbreitet wurden. Der Verteidiger betont: «Alle Datenträger, auf denen Aufnahmen gespeichert sind, wurden sichergestellt und werden vernichtet.»

In seinem letzten Wort wendet sich der Angeklagte direkt an die Betroffenen: «Ich möchte allen mein Mitgefühl ausdrücken und mich für meine Taten entschuldigen.»

Der Skandal mit internationaler Wirkung

Der Fall sorgte über Österreich hinaus für Aufsehen. Sogar Zeitungen wie der «Guardian» berichteten darüber. Österreichs Sportministerin Michaela Schmidt sprach von «widerlichen» Vorwürfen und forderte eine lückenlose Aufklärung.

Der SCR Altach kündigte an, gemeinsam mit externen Opferhilfestellen Unterstützung für die betroffenen Spielerinnen organisiert zu haben. Zudem sollen zusätzliche Schutz- und Präventionsmassnahmen eingeführt werden.

Der Fall hat international Schlagzeilen gemacht: Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter soll während seiner Zeit als Vereinsfunktionär beim österreichischen Fussballclub SCR Altach heimlich intime Aufnahmen der Spielerinnen gemacht haben. Dabei soll er die Fussballerinnen in der Garderobe mit einem versteckten Smartphone sowie durch das Schlüsselloch gefilmt und fotografiert haben.

Rund 30 Frauen wurden laut Staatsanwaltschaft Feldkirch auf den Aufnahmen identifiziert. Die jüngste Geschädigte ist Jahrgang 2007, die älteste 1995. In den Medien ist die Rede vom sogenannten Spanner-Skandal. Sogar die britische Zeitung «Guardian» berichtete über den Fall.

Am Montag muss sich der Beschuldigte, der laut Medienberichten im Kanton St. Gallen wohnhaft ist, vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Vorwürfe belaufen sich auf bildlich sexualbezogene Darstellungen minderjähriger Personen sowie unbefugte Bildaufnahmen. Für den Angeklagten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Abo für Kinderpornografie

Ins Rollen kam der Fall, nachdem der Mann ins Visier schweizerischer und deutscher Behörden geriet. Der Grund: Er soll eine Art Abonnement bei einem illegalen Streaminganbieter für kinderpornografische Videos abgeschlossen haben. Der Verdacht liegt nahe, dass der Mann von den Ermittlungen Wind bekam: Kurz vor einer Hausdurchsuchung bei ihm legte er sein Amt beim SCR Altach nieder.

Die von ihm gemachten Aufnahmen gehen gemäss Strafantrag bis ins Jahr 2018 zurück und sind nicht nur in der Damenumkleide des SCR Altach entstanden, sondern auch in einem Fitnessstudio, wie «ORF Vorarlberg» berichtet. Der Verdächtige habe so versucht, selbst «pornografische Darstellungen» mündiger Minderjähriger herzustellen.

Auch politisch schlug der Skandal hohe Wellen. Sportministerin Michaela Schmidt sprach von «widerlichen» Vorwürfen. Wenn Sportlerinnen «nicht einmal in ihrer eigenen Umkleide sicher sind, dann haben sie keinen sicheren Ort mehr», sagte sie und forderte eine lückenlose Aufklärung.

Verein will Massnahmen präsentieren

Der SCR Altach erklärte, man habe gemeinsam mit externen Opferhilfestellen Unterstützung für die betroffenen Spielerinnen organisiert. Zudem arbeite der Verein an zusätzlichen Schutz- und Präventionsmassnahmen – in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fussballbund und der Sportförderung. Konkrete Schritte sollen im März präsentiert werden.

Die Gemeinde Altach liegt unmittelbar an der Schweizer Grenze. Der SCR Altach ist das sportliche Aushängeschild der Region – sowohl die Frauen als auch die Männer spielen in der ersten Bundesliga.