Fallen Ferienreisende nicht unangenehm auf, wird der Tourismus von den Einheimischen eher akzeptiert. Die Tourismusbranche setzt deswegen auf eine Kampagne, die den Gästen zeigt, wie es in der Schweiz läuft.

Nicht alles ist ein Fotosujet Diese Regeln für Touristen sollen Ärger mit Einheimischen entschärfen

Darum geht's Mit einer landesweiten Sensibilisierungskampagne will der Schweizer Tourismus das respektvolle Miteinander zwischen Gästen und Einheimischen fördern.

Feriengäste werden mit einfachen Verhaltensregeln dazu angehalten, Rücksicht zu nehmen.

Tourismusregionen setzen die Kampagne bereits um und hoffen langfristig auf weniger Konflikte. Zusammenfassung erstellt mit

Der Schweizer Tourismus lancierte im April seine neue Kampagne «Travel with care. Leave with memories». Diese soll die Gäste mit einfachen Verhaltensregeln für die Bedürfnisse der Einheimischen sensibilisieren.

Ziel ist es, Spannungen zwischen der Bevölkerung und der Tourismusindustrie abzubauen. «Ein wenig Rücksichtnahme kann viel bewirken. Für Sie – und für diejenigen, die hier zu Hause sind», werden die Feriengäste in der Kampagne begrüsst.

Viele der Verhaltensregeln sind Selbstverständlichkeiten – und werden auch von den Einheimischen nicht immer gelebt. So wird gemäss der Kampagne in der Schweiz im Zug das Gepäck nicht auf dem Sitz deponiert, beim Einsteigen wird nicht gedrängelt und der Abfall wird nicht liegengelassen.

Vor dem Fotografieren fragen

Zudem werden die Feriengäste zur Zurückhaltung aufgerufen. Nicht jedes Grundstück, das nicht eingezäunt sei, dürfe betreten werden, heisst es in der Kampagne. Auch sei es höflich, Personen zu fragen, bevor sie fotografiert werden.

Mehrere Ferienregionen haben die Kampagne übernommen, so auch das Berner Oberland. In Lauterbrunnen seien als erstes verschiedene Plakate der Kampagne aufgehängt worden, erklärt Marc Ungerer, Geschäftsführer der Jungfrau Region Tourismus AG, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Gäste hätten diese positiv wahrgenommen.

Auf Papier und in sozialen Medien

Luzern Tourismus AG hat die Kampagne auf die Region Vierwaldstättersee angepasst, wie Sprecherin Sibylle Gerardi erklärt. Flyers wurden gedruckt und bei Hotelreceptionen oder bei Schaltern aufgelegt. Auch Material, das aufgeschaltet werden kann, wurde zur Verfügung gestellt.

Auch Basel Tourismus setzt auf «Travel with care. Leave with memories». Nach Angaben von CEO Letizia Elia wird die Kampagne an relevanten Kontaktpunkten umgesetzt. Geplant ist die Einbindung in den Basler Weihnachtsmarkt sowie in digitale Kanäle von Basel Tourismus.

«Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf, indem Sie warten, bis Sie an der Reihe sind – insbesondere beim Ein- und Aussteigen», lautet die Beschreibung zu dieser Illustration. Schweiz Tourismus

Keine negativen Reaktionen

Wie die Kampagne ankommt, kann jetzt noch nicht beurteilt werden. Die langfristige Wirkung werde sich zeigen, erklärt etwa Elia. Spezifische Reaktionen seien nicht bekannt, was eher ein positives Zeichen sei, führt Gerardi von Luzern Tourismus aus. Üblicherweise gebe es Feedbacks, wenn etwas kritisch beurteilt werde, und nicht, wenn etwas hilfreich sei.

Der Wert solcher Sensibilisierungskampagnen ist aber unbestritten. In Grindelwald und Lauterbrunnen seien in der intensiven Sommerzeit Betreuerinnen und Betreuer angestellt, die direkt vor Ort über die Region und die Verhaltensregeln informierten, erklärt Ungerer.

Die Jungfrau Region hat bereits in vergangenen Jahren eigens produzierte Plakate und Flyer mit Benimmregeln hergestellt. «Diese Massnahmen wurden von der Bevölkerung sehr geschätzt», betont der Geschäftsführer der Tourismusregion.

Hoffnung auf Wiedererkennungseffet

«Travel with care. Leave with memories» ist für Elia von Basel Tourismus ein guter erster Ansatz, um die Bedürfnisse der Bevölkerung stärker mitzudenken. Wertvoll sei, dass es eine nationale Kampagne sei, an der verschiedene Destinationen teilnehmen. Es gebe damit einen Wiedererkennungseffekt.

Ungerer von der Jungfrau Region sieht dies ähnlich. Die Feriengäste würden schon bei ihrer Ankunft in der Schweiz und während der Anreise an den Ferienort angesprochen, erklärt er. Die Botschaften würden damit besser aufgenommen. Die Kampagne von Schweiz Tourismus unterstütze so die eigenen Bemühungen.

Touristen stehen Schlange fuer ein Foto mit der Schweizerflagge auf dem Jungfraujoch. KEYSTONE

Aufklären statt belehren

Luzern Tourismus lobt bei der Kampagne, dass sie bei einem heiklen Thema den richtigen Ton gefunden habe. «Niemand möchte beim Reisen schulmeisterlich gesagt bekommen, was zu tun und was zu lassen sei», gibt Gerardi zu bedenken. Zudem müssten die Botschaften von Menschen verschiedener Kulturen verstanden werden.

Mit einer einmaligen Aktion ist es nach Ansicht der Tourismusregionen nicht getan. «Eine solche Kampagne sollte längerfristig sichtbar sein, damit sie Wirkung zeigt», erklärt Gerardi. Luzern Tourismus will deswegen mit Impulsen neue Aufmerksamkeit schaffen und prüft, die Kampagne in Events einzubinden.

Für ein Miteinander im Tourismus müsse aber auch die Bevölkerung die Bedürfnisse der Gäste verstehen, erklärt Gerardi. Mit verschiedenen Aktionen versuche Luzern Tourismus deswegen, dem Tourismus ein Gesicht zu geben und auf die Bevölkerung zuzugehen.

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