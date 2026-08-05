An der Feier fehlen laut einer Schweizer Gästin Plätze, Tische und Essen. Am Ende landet ihre Gruppe im Festkleid im Kebab-Lokal.

Etwa so stellt sich die KI von Google die absurde Szene im Kebaplädeli vor.

Paris-Feier wird zum Desaster Schweizer Gäste finden an Hochzeit keinen Platz und enden im Kebab-Lokal

Darum geht’s Adriana reiste 2017 mit Freunden aus der Schweiz zu einer Hochzeit bei Paris, doch schon die Kirche war so überfüllt, dass sie die Trauung nur von aussen erleben konnte.

Am Abend gab es im viel zu kleinen Festsaal weder Sitzplätze noch ausreichend Essen; die Gruppe wurde an einen Beistelltisch vor dem Saal gesetzt und wartete vergeblich.

Hungrig verliessen sie schliesslich die Feier und assen im Kebab-Lokal nebenan, noch immer in Festkleidung. Der Bräutigam bemerkte ihr Fehlen erst später. Zusammenfassung erstellt mit

An einem Sommertag im Jahr 2017 war im Raum Paris eine Hochzeit angekündigt, die vielversprechend klang: Die Gäste waren in schicken Kleidern eingeladen, erwartet wurde eine ausgelassene Stimmung. Adriana, damals wohnhaft in Zürich, reiste mit ihrem Partner und zwei weiteren Freunden aus Genf an, um die Hochzeit eines Bekannten zu feiern.

Wie sie gegenüber «Le Temps» erzählt, begann das Fiasko aber schon bei der kirchlichen Trauung: Die Kirche sei so überfüllt gewesen, dass die Gäste gar nicht erst hineinkommen.

Adriana, die von der Redaktion anonymisiert wurde, erinnert sich gegenüber der Westschweizer Zeitung: «Der erste Hänger kam schon bei der kirchlichen Zeremonie, wo wir wegen des grossen Andrangs nicht einmal reinkonnten.» Von aussen sei laut ihrer Schilderung kaum zu erkennen gewesen, dass hier überhaupt eine Hochzeit stattfand.

Später trafen sich die Gäste für Fotos in einem Park. Der Ort sei wunderschön gewesen, erzählt Adriana gegenüber «Le Temps». Am Abend fuhr die Gruppe zur Hochzeitsfeier.

Kein Platz in der Festhalle

Doch als die Gäste gegen 20 Uhr bei grosser Hitze vor der Halle eintrafen, wiederholte sich das Debakel: Der Saal war zu klein, es gab keine freien Plätze mehr. Adriana beschreibt die Szene als regelrechten Albtraum. Erst nachdem die Gruppe betont hatte, extra aus der Schweiz angereist zu sein, organisierte man für sie einen kleinen Beistelltisch, den sie draussen vor dem Saal aufstellte.

Doch auch dort warteten sie vergeblich auf Essen. Es habe an allem gefehlt. So habe es nicht nur zu wenig Essen und zu wenige Tische gegeben, auch Stühle hätten gefehlt.

Irgendwann reichte es der hungrigen Gruppe: Sie verliess die Feier kurzerhand und landete in einem Kebab-Lokal in der Nähe. «Die anderen Gäste im Lokal schauten uns in unseren Festkleidern an und fragten sich wohl, was wir da machen», erinnert sich Adriana amüsiert.

Der Bräutigam entschuldigte sich später bei Adrianas Partner. Während der Feier habe er nicht einmal bemerkt, dass die Gruppe verschwunden war.

Hochzeitsfails sorgen für Schlagzeilen

Auch bei anderen Hochzeiten läuft nicht immer alles nach Plan. So wusste «Goodbye Deutschland»-Star Steff Jerkel kurz vor seiner freien Trauung mit Peggy Jerofke nicht einmal sicher, ob seine frühere Ehe offiziell geschieden worden war.

Die Feier auf Mallorca fand zwar wie geplant statt, rechtlich verheiratet war das Paar danach jedoch noch nicht. Für die geplante standesamtliche Trauung mussten zunächst die nötigen Unterlagen beschafft werden.

Dass solche Pannen keine Seltenheit sind, weiss auch die Zürcher Weddingplanerin Evelyne Schärer. Nach mehr als 650 organisierten Hochzeiten nennt sie vor allem unrealistische Budgets, unterschätzte Zeitpläne und überhöhte Erwartungen durch soziale Medien als häufige Fehler.

Tipps für gelungene Hochzeit Weddingplanerin packt aus Sie plant Hochzeiten für Millionäre – diesen Fehler bereuen fast alle Brautpaare

Auch spektakuläre Ideen können scheitern: So musste sich etwa eine Braut bereits vor dem geplanten Helikopterflug übergeben. Entscheidend für ein gelungenes Fest seien deshalb weniger die Inszenierung als vielmehr die Gäste und die Atmosphäre.