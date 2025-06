Die Leiche wurde bei Celel Ligure entdeckt. Grüne-Chefin Lisa Mazzone in Trauer. Keystone/

In Italien ist ein Schweizer tot aus dem Meer geborgen worden. Der Bruder der Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone wurde 42 Jahre alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Celle Ligure wurde am Dienstag die Leiche eines 42-jährigen Schweizers aus dem Meer geborgen.

Er war der Bruder von Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone und lebte zuletzt in Rom.

Die italienischen Behörden ermitteln zur Todesursache; Hinweise auf Fremdverschulden liegen bisher nicht vor. Mehr anzeigen

In Celle Ligure an der italienischen Riviera ist am Dienstag ein Schweizer tot aus dem Meer geborgen worden. Beim Verstorbenen handelt es sich gemäss der Zeitung «Il Secolo XIX» um einen 42-jährigen Schweizer, der in Rom gemeldet war.

Beim Verstorbenen handelt es sich um den Bruder von Lisa Mazzone, der Präsidentin der Grünen Partei der Schweiz. Die Partei bestätigte gegenüber blue News die Information.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Strandabschnitt Bouffou. Laut Il Secolo XIX wurden die Rettungskräfte alarmiert, weil eine Person im Wasser in Not war. Obwohl die Einsatzkräfte rasch vor Ort waren, kam für Mazzone jede Hilfe zu spät. Die Carabinieri von Savona haben Ermittlungen zur Klärung der Todesursache aufgenommen.

Der Verstorbene war in der Romandie als konservativer Kommentator bekannt. Er schrieb regelmässig polemische Beiträge für verschiedene Onlineplattformen. Wegen seiner politischen Haltung hatte sich Mazzone in den letzten Jahren zunehmend von seiner Familie distanziert, schreibt «Il Secolo XIX».