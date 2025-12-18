Der SRF-Journalist Christof Franzen wurde als «Journalist des Jahres 2025» ausgezeichnet. SRF/Oscar Alessio

Er hört zu, wo andere längst aufgehört haben, Fragen zu stellen. Dafür wird SRF-Journalist Christof Franzen zum Schweizer Journalisten des Jahres 2025 gekürt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christof Franzen ist der Schweizer Journalist des Jahres 2025. Er wurde für seine einfühlsame Arbeit als SRF-Filmemacher und Russland-Korrespondent ausgezeichnet.

Neben ihm erhielten viele weitere Journalistinnen, Journalisten und Redaktionen Preise, die Verleihung ist im März 2026 in Zürich. Mehr anzeigen

Christof Franzen ist der Schweizer Journalist des Jahres 2025. Der SRF-Filmemacher und langjährige Russland-Korrespondent gewann die Hauptkategorie der Wahl. Er setzte sich vor Adrienne Fichter (Republik) und Reza Rafi, Chefredaktor des «SonntagsBlick», durch. Das teilt das Branchenmagazin «Schweizer Journalist:in» mit.

Marcus Hebein, Chefredaktor des Magazins, begründet die Wahl in einer Mitteilung so: «Franzen lässt Menschen erzählen – auch dort, wo Misstrauen herrscht und Worte vorsichtig gewählt werden.» Wer den Menschen zuhöre, die Franzen zu Wort kommen lasse, verstehe vieles von dem, «was die Welt momentan bewegt», besser. «Gerade mit solchen Arbeiten beweist SRF, was Service public leisten kann.»

Auch das Team von blue News war nominiert

Neben der Hauptkategorie gab es Auszeichnungen in 14 weiteren Sparten. Redaktion des Jahres wurde Echo der Zeit (SRF). Als Chefredaktor gewann Reza Rafi («SonntagsBlick»). Weitere Preise gingen unter anderem an Larissa Rhyn (Politik, «Tages-Anzeiger»), Philipp Loser (Kolumne, «Das Magazin»), Adrienne Fichter (Reporter, «Republik») und Dominik Nahr (Foto, NZZ), wie die Mitteilung aufführt.

Von der blue News-Redaktion nominiert waren: Bruno Bötschi (Gesellschaft), Andreas Böni (Sport) und Sven Ziegler (Newcomer). Zusätzlich war die Gesamtredaktion nominiert als Redaktion des Jahres.

An der Online-Abstimmung beteiligten sich 1163 Personen, vor allem Journalistinnen und Journalisten sowie Mitarbeitende aus der Medienbranche. Das sei der höchste Wert seit vielen Jahren, schreibt «Schweizer Journalist:in». Zusätzlich gingen rund 700 Kommentare ein. Erstmals entschied der Mittelwert der vergebenen Punkte über die Rangierung, nicht mehr deren Summe.

Journalist*innen des Jahres 2025 Journalist des Jahres/Hauptpreis: Christof Franzen (SRF)

Redaktion des Jahres: «Echo der Zeit» (SRF)

Chefredaktion: Reza Rafi (SonntagsBlick)

Politik: Larissa Rhyn (Tages-Anzeiger)

Kolumne: Philipp Loser (Das Magazin)

Reporter: Adrienne Fichter (Republik)

Wirtschaft: Lucia Theiler (SRF)

Gesellschaft: Rafaela Roth (NZZ am Sonntag)

Recherche: Fabian Eberhard (SonntagsBlick)

Kultur: Nora Zukker (Tages-Anzeiger)

Lokal: Liliane Minor (Tages-Anzeiger)

Sport: Seraina Degen (SRF)

Newcomer: Aylin Erol (Watson)

Audio: Dominik Meier (SRF)

Foto: Dominik Nahr (NZZ) Mehr anzeigen

Die Redaktion von «Schweizer Journalist:in» kürte zudem Somedia-Chefin Susanne Lebrument zur «Medienmanagerin des Jahres». Die Auszeichnung würdigt ihr Engagement für das Weiterbestehen des Familienunternehmens in einem schwierigen Umfeld. Die Preisverleihung findet am 16. März 2026 im Museum für Gestaltung in Zürich statt.