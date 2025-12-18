Christof Franzen ist der Schweizer Journalist des Jahres 2025. Der SRF-Filmemacher und langjährige Russland-Korrespondent gewann die Hauptkategorie der Wahl. Er setzte sich vor Adrienne Fichter (Republik) und Reza Rafi, Chefredaktor des «SonntagsBlick», durch. Das teilt das Branchenmagazin «Schweizer Journalist:in» mit.
Marcus Hebein, Chefredaktor des Magazins, begründet die Wahl in einer Mitteilung so: «Franzen lässt Menschen erzählen – auch dort, wo Misstrauen herrscht und Worte vorsichtig gewählt werden.» Wer den Menschen zuhöre, die Franzen zu Wort kommen lasse, verstehe vieles von dem, «was die Welt momentan bewegt», besser. «Gerade mit solchen Arbeiten beweist SRF, was Service public leisten kann.»
Auch das Team von blue News war nominiert
Neben der Hauptkategorie gab es Auszeichnungen in 14 weiteren Sparten. Redaktion des Jahres wurde Echo der Zeit (SRF). Als Chefredaktor gewann Reza Rafi («SonntagsBlick»). Weitere Preise gingen unter anderem an Larissa Rhyn (Politik, «Tages-Anzeiger»), Philipp Loser (Kolumne, «Das Magazin»), Adrienne Fichter (Reporter, «Republik») und Dominik Nahr (Foto, NZZ), wie die Mitteilung aufführt.
Von der blue News-Redaktion nominiert waren: Bruno Bötschi (Gesellschaft), Andreas Böni (Sport) und Sven Ziegler (Newcomer). Zusätzlich war die Gesamtredaktion nominiert als Redaktion des Jahres.
An der Online-Abstimmung beteiligten sich 1163 Personen, vor allem Journalistinnen und Journalisten sowie Mitarbeitende aus der Medienbranche. Das sei der höchste Wert seit vielen Jahren, schreibt «Schweizer Journalist:in». Zusätzlich gingen rund 700 Kommentare ein. Erstmals entschied der Mittelwert der vergebenen Punkte über die Rangierung, nicht mehr deren Summe.
Journalist*innen des Jahres 2025
Die Redaktion von «Schweizer Journalist:in» kürte zudem Somedia-Chefin Susanne Lebrument zur «Medienmanagerin des Jahres». Die Auszeichnung würdigt ihr Engagement für das Weiterbestehen des Familienunternehmens in einem schwierigen Umfeld. Die Preisverleihung findet am 16. März 2026 im Museum für Gestaltung in Zürich statt.