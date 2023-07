In der Schweiz stapeln sich die Rechtsfälle. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Archivbild: Imago

Mehr und komplizierte Rechtsfälle stossen auf eine dünne Personaldecke: Die Verfahren dauern teils so lange, dass Täter mitunter straffrei ausgehen. Juristen bemängeln einen «unhaltbaren Zustand».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer Staatsanwälte hatten im vergangenen Jahr 113'064 offene Fälle.

Weil Verfahren inzwischen so lange dauern, werden Täter mitunter milder bestraft oder gehen sogar ganz straffrei aus.

Juristen sehen «unhaltbare Zustände» und fordern eine Vereinfachung und Straffung des Justizsystems. Mehr anzeigen

Die Schweizer Justiz steht vor dem Kollaps. Bei den Staatsanwälten stapeln sich über 100'000 Fälle. Überlastete Strafverfolger, Polizistinnen, Staatsanwälte und Gutachter fehlen, die Pendenzen häufen sich seit Jahren. Mittlerweile dauern Verfahren zum Teil so lange, dass Kriminelle milder bestraft werden – oder gar nicht, berichten die Tamedia-Titel.

Die Staatsanwaltschaften der Kantone verzeichneten demnach im vergangenen Jahr 545’546 neue Fälle, wovon noch 113'064 offen sind. Allein im Kanton Zürich seien es mehr als 10’000 gewesen – gleich stelle sich die Situation in den Kantonen Genf und Aargau dar. Zudem sei die Zahl der Verfahren, die ein Strafverfolger durchschnittlich abzuarbeiten habe, deutlich angestiegen: Mussten Strafverfolger 2021 im Durchschnitt noch 67 Verfahren abwickeln, waren es 2022 bereits 90.

«Es ist im Moment dramatisch, wirklich dramatisch»

«Es ist im Moment dramatisch, wirklich dramatisch», beschreibt der Zürcher Strafverteidiger Thomas Fingerhuth den Tamedia-Titeln die aktuelle Situation. Das Rechtssystem befinde sich am Anschlag. So habe er erst kürzlich selbst einen Mann verteidigt, der 14 Jahre lang warten musste, bis sein Fall vor Gericht kam.

Auch Christoph Ill, erster Staatsanwalt im Kanton St. Gallen, bemängelt einen «unhaltbaren Zustand». So bestehe etwa bei einem schweren Sexualdelikt die Wahrscheinlichkeit, dass das Verfahren auch nach vier Jahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sei. Werde der Fall dann weitergezogen, müsse das Opfer womöglich nach dieser Zeit erneut vor der zweiten Instanz aussagen.

In der Schweiz gilt eigentlich das Beschleunigungsgebot. Das bedeutet, dass die Strafbehörden die Ermittlungen «unverzüglich» in Angriff zu nehmen haben. Kommt es dazu wegen der Überlastung nicht, bedeute das für Täter mitunter mildere Strafen, wenn sie mitunter jahrelang auf ein Urteil warten müssen, so der Bericht.

Viele Rechtsfälle bleiben demnach aber nicht nur wegen Personalmangel bei den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten offen. Zu wenig Personal gebe es etwa auch bei der Gerichtsmedizin und Gutachtern. Zugleich wachse die Bevölkerung und auch das Konfliktpotenzial und die Verfahren würden komplizierter, weil die Beschuldigten und ihre Verteidiger regen Gebrauch von den Beschwerdemöglichkeiten machten.

Strafverteidiger Thomas Fingerhuth fordert vor dem Hintergrund der Entwicklung gegenüber Tamedia eine Vereinfachung und Straffung des Justizsystems. Um einen Kollaps des Systems abzuwenden, müssten die Verfahren wieder beschleunigt werden.

