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Hitze treibt Nachfrage an Schweizer kaufen so viele Klimageräte wie noch nie

SDA

15.6.2026 - 11:06

Die Nachfrage nach Klimageräten bricht stets zur selben Zeit herein – gleichzeitig mit der Hitzewelle.
Die Nachfrage nach Klimageräten bricht stets zur selben Zeit herein – gleichzeitig mit der Hitzewelle.
Paul Zinken/dpa

Die aktuelle Hitzewelle beschert den Schweizer Klimageräte-Händlern einen regelrechten Ansturm. Die Lagerbestände geraten unter Druck – ein Muster, das mit dem Klimawandel weiter an Schärfe gewinnt.

Keystone-SDA

15.06.2026, 11:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Verkäufe von Klimageräten steigen in der Schweiz stark an. Digitec Galaxus meldet 2025 ein Plus von 65 Prozent, und auch 2026 liegt die Nachfrage bisher deutlich über dem Vorjahr.
  • Viele kaufen erst während Hitzewellen, was regelmässig zu kurzfristigen Engpässen führt.
  • Häufigere und intensivere Hitzewellen treiben den Markt langfristig an.
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Die Zahlen sprechen für sich. Bei Digitec Galaxus stiegen die Klimagerät-Verkäufe 2023 um 31 Prozent, verlangsamten sich 2024 auf plus 15 Prozent dank eines gemässigteren Sommers, um 2025 mit plus 65 Prozent erneut zu explodieren.

Und die Tendenz hält an: «Von Januar bis Ende Mai haben unsere Kunden rund 60 Prozent mehr Klimageräte gekauft als im gleichen Zeitraum 2025», erklärt Tobias Heller, Kommunikationsverantwortlicher bei Digitec Galaxus. Die Gruppe listet in dieser Kategorie 4507 Produkte.

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Dasselbe Bild bei Fust, dem Coop-eigenen Haushaltsgerätespezialisten: «Wir stellen jedes Jahr ein deutlich wachsendes Interesse an Klimatisierungslösungen fest», sagt Sprecherin Samira Senn.

Hauptsache kühl

An der Kasse zeigen die Schweizerinnen und Schweizer wenig Zurückhaltung: Bei Fust kosten die beiden meistverkauften Modelle je rund 300 Franken. Die Preisspanne reicht von 29,95 bis 699,95 Franken.

Doch wer kaufen will, muss schnell sein. Denn die Nachfrage bricht stets zur selben Zeit herein – gleichzeitig mit der Hitzewelle. «Konsumenten verschieben ihren Kaufentscheid oft so lange, bis die Temperaturen deutlich steigen – was in sehr kurzer Zeit zu einer starken Nachfrage führen kann», erklärt Senn.

Diese «Nachfragewelle» ist also in der Regel nur von sehr kurzer Dauer. «Diese Ballung erzeugt zwangsläufig Druck auf die Versorgungskette.»

Eine Frage des Geldes

Der Kauf eines Klimageräts ist für viele Haushalte nicht nur praktisch, sondern die einzige Option. Laut dem Schweizerischen Verein für Kältetechnik verfügen lediglich rund 10 Prozent der Schweizer Wohnungen über eine Klimaanlage.

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Doch auch die günstigere Option – ein mobiles Gerät – ist nicht für jeden erschwinglich. Laut Marlyne Sahakian, Soziologieforscherin und Mitautorin einer Studie zum sommerlichen Wohnkomfort in Genf, «beeinträchtigt die Hitze das körperliche und geistige Wohlbefinden sowie das soziale, persönliche und berufliche Leben».

Die verfügbaren Mittel bestimmen die Antwort: «Wer es sich leisten kann, kauft Geräte oder verlässt die Stadt für die Ferien» – während andere einen «Hitzestress» erleiden, dem sie nichts entgegensetzen können.

Nachholbedarf und wachsender Markt

Hinter dem Kaufboom steckt auch ein strukturelles Defizit: In der Schweiz war Klimatisierung lange kein Thema – die Sommer waren kühl genug. Mit der Zunahme von Hitzewellen holt die Schweiz nun nach, was in südlicheren Ländern längst Standard ist. Laut Meteoschweiz werden Hitzewellen künftig häufiger und intensiver – die Nachfrage nach Klimageräten dürfte also kein vorübergehendes Phänomen sein.

Weltweit soll der Markt für Haushaltskühlgeräte von 13,67 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf 20,18 Milliarden bis 2031 wachsen, gemäss The Insight Partners.

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