Prinzessin Kate beendet Chemotherapie

In einer persönlichen Videobotschaft hat Prinzessin Kate der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe und im Laufe des Jahres einige öffentliche Auftritte wahrnehmen werde. Als Teil der Ankündigung veröffentlichte der Kensington Palast ein sehr persönliches Video von Kate mit Prinz William und ihren drei Kindern, das in Norfolk gedreht wurde. Die 42-Jährige hatte ihre Krebs-Erkrankung im März ebenfalls in einer Videobotschaft öffentlich gemacht. In den vergangenen Monaten war die künftige Königin nur selten zu sehen gewesen. Zuletzt hatte sie sich bei der Siegerehrung des Tennisturniers von Wimbledon im Juli öffentlich gezeigt.

10.09.2024