  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spritpreise sorgen für Umdenken Schweizer lassen immer häufiger das Auto stehen

SDA

19.5.2026 - 22:51

Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer lassen ihre Autos wegen der hohen Benzinpreise stehen. (Archivbild)
Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer lassen ihre Autos wegen der hohen Benzinpreise stehen. (Archivbild)
Keystone

Wegen gestiegener Treibstoffpreise fühlen sich viele Schweizer Haushalte finanziell belastet. Laut einer Studie fahren immer mehr Menschen seltener Auto und weichen auf ÖV, Velo oder Fusswege aus.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

19.05.2026, 22:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Studie belasten die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Treibstoffpreise viele Schweizer Haushalte finanziell.
  • Zahlreiche Menschen nutzen deshalb ihr Auto seltener und steigen häufiger auf ÖV, Velo oder Fusswege um.
  • Viele Befragte rechnen zudem damit, dass die hohen Spritpreise noch mehrere Monate anhalten werden.
Mehr anzeigen

Der Iran-Krieg macht sich laut einer Studie zunehmend im Schweizer Alltag bemerkbar. Die gestiegenen Treibstoffpreise belasten viele Haushalte und veranlassen zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer dazu, ihr Mobilitätsverhalten anzupassen. Viele erwägen demnach, künftig häufiger auf das Auto zu verzichten und stattdessen den öffentlichen Verkehr (ÖV) zu nutzen oder zu Fuss zu gehen.

Für beinahe zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung stellen die höheren Spritpreise laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Meinungsforschungsinstituts Marketagent Schweiz zumindest eine mittelstarke finanzielle Mehrbelastung dar. Bei Personen mit niedrigem Einkommen sprechen gar vier von zehn von einer eher grossen oder grossen Belastung.

Die höheren Preise an der Zapfsäule dürften zudem das Mobilitätsverhalten verändern. Laut Umfrage nutzen 40 Prozent der Befragten ihr Auto, Motorrad oder Moped bereits heute etwas seltener als zuvor. Jede neunte Person hat die Nutzung sogar deutlich reduziert.

Mehr Fahrten mit ÖV und Velo

Wer sein Verhalten angepasst hat, steigt vor allem häufiger auf den ÖV um (42 Prozent) oder legt Strecken öfter zu Fuss zurück (35 Prozent). Auch Velo und Roller profitieren laut der Studie von den höheren Treibstoffkosten: Knapp ein Viertel der Befragten nutzt diese Verkehrsmittel häufiger. Zudem vermeidet mehr als ein Viertel bewusst weniger wichtige Autofahrten.

Mit einer raschen Entspannung rechnen viele der Befragten vorerst nicht. Zwei von fünf Personen gehen davon aus, dass die Spritpreise mindestens in den kommenden sieben Monaten hoch bleiben. 8 Prozent erwarten sogar dauerhaft hohe Treibstoffpreise.

Für die Studie befragte Marketagent Schweiz zwischen dem 30. April und 11. Mai insgesamt 1000 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren online.

Video aus dem Ressort

Ferrari auf Knopfdruck: Kauf dir deinen Luxusschlitten aus dem Automaten

Ferrari auf Knopfdruck: Kauf dir deinen Luxusschlitten aus dem Automaten

Über 60 Edelkarossen, Sportwagen und Oldtimer warten auf dich. In Singapur steht ein 15-stöckiger Auto-Automat, in dem du dir per Touchscreen dein Wunschauto direkt in den Warenkorb klickst.

30.04.2026

Mehr aus dem Ressort

Mehrwertsteuer. Kommission für befristete Verlängerung des Hotellerie-Sondersatzes

MehrwertsteuerKommission für befristete Verlängerung des Hotellerie-Sondersatzes

Kältemittel ausgelaufen. Polizei-Grosseinsatz an Zürcher Bahnhofstrasse – Coop City evakuiert

Kältemittel ausgelaufenPolizei-Grosseinsatz an Zürcher Bahnhofstrasse – Coop City evakuiert

Ein Jahr nach Bergsturz. Droht bei Blatten VS der nächste Gletscherabbruch?

Ein Jahr nach BergsturzDroht bei Blatten VS der nächste Gletscherabbruch?

Meistgelesen

Gaza-Hilfsflotte gestoppt – sämtliche Schweizer «von Israel entführt»
Kein Gegenmittel: Wie gefährlich ist die Ebola-Epidemie?
Ralf Schumacher über Hochzeit, Coming-out und sein neues Leben
Vor diesem Nati-Trio zieht Experte Reto Suri den Hut
Kleinkind stirbt nach Infektion in ägyptischem Fünf-Sterne-Resort