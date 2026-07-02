Für den Ausbau der Schweizer Luftabwehr zeichnet sich ein Milliardenaufschlag ab. Nach Informationen von SRF könnten die Kosten rund 9 Milliarden Franken höher ausfallen als ursprünglich vorgesehen.

Darum geht’s Laut einem Medienbericht wird die Schweizer Luftverteidigung grösserer Reichweite massiv teurer als gedacht.

Anstatt zwei Milliarden Franken sollen die Kosten bis zu elf Milliarden Franken betragen.

Grund seien Mehrkosten für das verzögerte Luftabwehrsystem Patriot sowie das vom Bundesrat anvisierte zusätzliche Abwehrsystem.

Seit dem Jahr 2000 verfügt die Schweiz nicht mehr über ein Langstrecken-Luftabwehrsystem.

Die Kosten für die Schweizer Luftverteidigung auf grössere Distanz könnten laut SRF bis zu 11 Milliarden Franken betragen. Das seien 9 Milliarden Franken mehr als bisher geplant, berichtet SRF. Grund seien Mehrkosten für das verzögerte Luftabwehrsystem Patriot sowie das vom Bundesrat anvisierte zusätzliche Abwehrsystem.

Das zweite System dürfte laut einer Schätzung rund 5 Milliarden Franken kosten. Dieser Betrag basiere auf einer ersten Planungs- und Kostenschätzung und nicht auf einer Offerte, zitiert SRF das Verteidigungsdepartement (VBS).

Das Patriot-System dürfte zudem teurer als bisher bekannt werden: Im schlechtesten Fall könnte es 6 Milliarden Franken, im besten Fall 4 Milliarden Franken kosten, wie laut SRF mehrere Quellen sagten.

Seit dem Jahr 2000 verfügt die Schweiz nicht mehr über ein Langstrecken-Luftabwehrsystem. Die Schweiz sei gegen Angriffe mit Raketen oder Marschflugkörpern faktisch ungeschützt, heisst es in dem Bericht.