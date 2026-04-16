Der Vorfall soll sich in Panama-Stadt, der Hauptstadt von Panama, ereignet haben. Keystone

In Panama ist ein Schweizer Ökonom gemäss Medienberichten erschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Redaktion blue News Dominik Müller

In Panama-Stadt ist am Mittwoch gemäss lokalen Medien ein Schweizer Jurist und Ökonom tödlich angeschossen worden. Erste Hinweise sprechen laut der Zeitung «Critica» für ein gezieltes Attentat. Demnach ereignete sich die Tat im Stadtteil Llano Bonito.

Der SUV des Managers sei von zwei Fahrzeugen verfolgt worden, aus denen heraus Schüsse abgegeben wurden. Der 60-Jährige wurde von mehreren Kugel getroffen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Strommast. Die Rettungskräfte erklärten ihn noch am Tatort für tot. Hinweise auf die Täter oder das Motiv fehlen bislang.

Der Verstorbene war laut lokalen Medien CEO eines Brokerunternehmens und hatte zuvor leitende Funktionen bei verschiedenen Privatbanken inne.