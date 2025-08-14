  1. Privatkunden
An serbisch-kroatischer Grenze Schweizer mit gestohlenem Audi, Waffen und Drogen erwischt

Sven Ziegler

14.8.2025

Die Polizei verhaftete den Mann. (Symbolbild)
Die Polizei verhaftete den Mann. (Symbolbild)
Jens Büttner/dpa

An der serbischen Grenze hat die kroatische Polizei einen 18-jährigen Schweizer gestoppt. Im Audi RS5 fanden die Beamten Waffen, Drogen – und stellten fest, dass der Wagen international zur Fahndung ausgeschrieben war.

Sven Ziegler

14.08.2025, 08:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Kroatien wurde ein Schweizer mit gestohlenem Audi RS5 kontrolliert.
  • Polizei fand eine Gaswaffe, Drogen und ein gestohlenes Fahrzeug.
  • Fahrer und Beifahrer wurden festgenommen und sitzen nun im Gefängnis.
Mehr anzeigen

Die kroatische Polizei hat am Sonntag in der Nähe der Ortschaft Ilok, unweit der serbischen Grenze, einen Audi RS5 mit Schweizer Kennzeichen aus dem Verkehr gezogen. Am Steuer sass ein 18-jähriger Schweizer, neben ihm ein 19-jähriger Deutscher.

Wie das kroatische Nachrichtenportal «Dnevnik» berichtet, stellten die Beamten bei der Kontrolle mehrere verbotene oder verdächtige Gegenstände sicher: eine Gaswaffe mit 50 passenden Patronen, eine Stichwaffe sowie ein Spray mit ungefährlichen, aber in diesem Zusammenhang überprüften Substanzen.

Der Beifahrer übergab den Polizisten zudem ein Behältnis mit einer kleinen Menge Haschisch sowie ein Päckchen mit Spuren von Kokain. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer fiel positiv aus. Er verweigerte jedoch eine Blutprobe.

Fahrer und Beifahrer sitzen im Gefängnis

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs kam schliesslich heraus, dass der Audi RS5 international zur Fahndung ausgeschrieben war. Offenbar war das Auto zuvor in eine Straftat im Ausland verwickelt.

Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug, die Waffen und die Drogen. Beide Männer wurden festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Das Amtsgericht Vukovar verhängte Geldstrafen – da diese nicht bezahlt wurden, werden die Strafen nun in Haftstrafen umgewandelt. Derzeit sitzen die beiden im Gefängnis.

