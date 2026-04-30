Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider spricht zum Jubiläum des Museumspasses vor ihrem Lieblingswerk der Künstlerin Sophie Taeuber-Arp. Keystone

Der Schweizer Museumspass hat im Jahr 2025 erstmals über 1,5 Millionen Eintritte generiert. Zu seinem 30-jährigen Jubiläum wird die Stiftung Schweizer Museumspass im November den nationalen Museumspreis verleihen.

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Die Rekordzahl an Eintritten entspricht einem Plus von über 6 Prozent. Der Anfang sei nicht einfach gewesen, doch der Museumspass sei zum wirtschaftlichen Faktor für Museen in der ganzen Schweiz geworden, sagte Museumspass-Präsidentin Christina Hanke am Donnerstag im Kunstmuseum Bern.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hob an der Medienkonferenz die Bedeutung des Passes für die Vermittlung von Wissen hervor. Die Stiftung war 1996 gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur, Schweiz Tourismus und dem Verband der Schweizer Museen gegründet worden.

Das erste Museum, das im November den neu ins Leben gerufenen Schweizer Museumspreis erhalten wird, soll vom Publikum bestimmt werden.