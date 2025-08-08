  1. Privatkunden
Militärjustiz ermittelt Schweizer Oberst soll mysteriöses Papier an Russland gegeben haben

Samuel Walder

8.8.2025

Ein Ranghoher Oberst des Generalstabs und tätig im Verteidigzngsdepartement soll Informationen an Russland weitergegeben haben. 
Ein Ranghoher Oberst des Generalstabs und tätig im Verteidigzngsdepartement soll Informationen an Russland weitergegeben haben. 
sda

Ein hochrangiger Schweizer Oberst soll bei der OSZE in Wien ein sensibles Dokument an Russland weitergegeben haben. Nun ermitteln Militärjustiz und Geheimdienstaufsicht – kurz vor dem Schweizer OSZE-Vorsitz 2026.

Samuel Walder

08.08.2025, 08:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ranghoher Schweizer Oberst, bis Mitte 2024 OSZE-Vertreter in Wien, steht unter Verdacht, sensible Informationen an Russland weitergegeben zu haben und wurde daraufhin zurückgerufen.
  • Im Zentrum steht ein Dokument, das kurz nach seiner mutmasslichen Übergabe an die russische Delegation OSZE-weit verteilt wurde; Kritiker vermuten politischen Druck hinter der harten Massnahme.
  • Die Militärjustiz ermittelt, Geheimdienstgremien sind informiert, und der Fall gilt als diplomatisch brisant, da die Schweiz 2026 den OSZE-Vorsitz übernimmt.
Mehr anzeigen

Es ist ein Fall, der in Bundesbern für nervöse Gesichter sorgt: Ein ranghoher Oberst im Generalstab, seit über zwei Jahrzehnten beim Verteidigungsdepartement (VBS) im Dienst und auf prestigeträchtigen Auslandsposten tätig, steht im Zentrum einer brisanten Affäre. Bis Mitte 2024 vertrat er die Schweiz bei der OSZE in Wien – dann folgte der Absturz.

Seit über einem halben Jahr sitzt der Offizier unfreiwillig wieder in der Schweiz. Offiziell «zurückgerufen», inoffiziell «strafversetzt», wie mehrere Quellen gegenüber SRF Investigativ berichten. Der schwerwiegende Vorwurf: Im Sommer 2024 soll er sensible Informationen an Russland weitergereicht haben.

Das VBS bestätigt auf Anfrage lediglich, es habe «Kenntnis von Vorwürfen», die den Rückruf Ende 2024 begründeten.

Das mysteriöse Dokument

Im Mittelpunkt steht offenbar ein einziges Dokument, das der Oberst der russischen Delegation übergeben haben soll. Pikant: Nur wenige Stunden später wurde dasselbe Papier OSZE-weit verteilt. Kritiker aus seinem Umfeld sprechen deshalb von einer unverhältnismässigen Massnahme – und vermuten, der harte Kurs der Schweiz sei auf Druck anderer Staaten erfolgt.

Die OSZE, mit Sitz in der Wiener Hofburg, ist seit Jahren ein sensibler diplomatischer Schauplatz, gerade im Umgang mit Russland. Dass der Fall nun nicht nur das VBS, sondern auch die Geheimdienstaufsicht beschäftigt, zeigt die Brisanz. Sowohl die Aufsichtsbehörde AB-ND als auch die Parlamentarische GPDel sind informiert.

Militärjustiz ermittelt

Neben den Geheimdienstgremien hat die Militärjustiz eine offizielle Untersuchung eröffnet. Ob es nur um das eine Dokument geht oder um weitergehende Spionagevorwürfe, bleibt offen. Die Bandbreite möglicher Delikte reicht von kleineren Pflichtverletzungen bis zu Hochverrat.

Der betroffene Oberst schweigt – aus dienstrechtlichen Gründen, wie er mitteilt. Mehrere Insider berichten jedoch, er kämpfe energisch um seine Rehabilitierung.

Politische Brisanz vor OSZE-Vorsitz

Die Affäre kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: 2026 übernimmt die Schweiz den Vorsitz der OSZE. Diplomatische Finesse im Umgang mit Russland wird dann unerlässlich sein. Offiziell betont das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) den Dialog mit allen Teilnehmerstaaten – auch mit Moskau.

Die OSZE gilt als letzte Plattform, auf der Ost und West – insbesondere Russland und die USA – noch direkt miteinander reden. Doch immer wieder gibt es Berichte, wonach Russland das Forum für Spionage und Sabotage missbraucht.

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.

07.08.2025

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass  Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr  Millionenverluste zufügen.

06.08.2025

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.

04.08.2025

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

