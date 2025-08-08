Ein Ranghoher Oberst des Generalstabs und tätig im Verteidigzngsdepartement soll Informationen an Russland weitergegeben haben. sda

Ein hochrangiger Schweizer Oberst soll bei der OSZE in Wien ein sensibles Dokument an Russland weitergegeben haben. Nun ermitteln Militärjustiz und Geheimdienstaufsicht – kurz vor dem Schweizer OSZE-Vorsitz 2026.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein ranghoher Schweizer Oberst, bis Mitte 2024 OSZE-Vertreter in Wien, steht unter Verdacht, sensible Informationen an Russland weitergegeben zu haben und wurde daraufhin zurückgerufen.

Im Zentrum steht ein Dokument, das kurz nach seiner mutmasslichen Übergabe an die russische Delegation OSZE-weit verteilt wurde; Kritiker vermuten politischen Druck hinter der harten Massnahme.

Die Militärjustiz ermittelt, Geheimdienstgremien sind informiert, und der Fall gilt als diplomatisch brisant, da die Schweiz 2026 den OSZE-Vorsitz übernimmt. Mehr anzeigen

Es ist ein Fall, der in Bundesbern für nervöse Gesichter sorgt: Ein ranghoher Oberst im Generalstab, seit über zwei Jahrzehnten beim Verteidigungsdepartement (VBS) im Dienst und auf prestigeträchtigen Auslandsposten tätig, steht im Zentrum einer brisanten Affäre. Bis Mitte 2024 vertrat er die Schweiz bei der OSZE in Wien – dann folgte der Absturz.

Seit über einem halben Jahr sitzt der Offizier unfreiwillig wieder in der Schweiz. Offiziell «zurückgerufen», inoffiziell «strafversetzt», wie mehrere Quellen gegenüber SRF Investigativ berichten. Der schwerwiegende Vorwurf: Im Sommer 2024 soll er sensible Informationen an Russland weitergereicht haben.

Das VBS bestätigt auf Anfrage lediglich, es habe «Kenntnis von Vorwürfen», die den Rückruf Ende 2024 begründeten.

Das mysteriöse Dokument

Im Mittelpunkt steht offenbar ein einziges Dokument, das der Oberst der russischen Delegation übergeben haben soll. Pikant: Nur wenige Stunden später wurde dasselbe Papier OSZE-weit verteilt. Kritiker aus seinem Umfeld sprechen deshalb von einer unverhältnismässigen Massnahme – und vermuten, der harte Kurs der Schweiz sei auf Druck anderer Staaten erfolgt.

Die OSZE, mit Sitz in der Wiener Hofburg, ist seit Jahren ein sensibler diplomatischer Schauplatz, gerade im Umgang mit Russland. Dass der Fall nun nicht nur das VBS, sondern auch die Geheimdienstaufsicht beschäftigt, zeigt die Brisanz. Sowohl die Aufsichtsbehörde AB-ND als auch die Parlamentarische GPDel sind informiert.

Militärjustiz ermittelt

Neben den Geheimdienstgremien hat die Militärjustiz eine offizielle Untersuchung eröffnet. Ob es nur um das eine Dokument geht oder um weitergehende Spionagevorwürfe, bleibt offen. Die Bandbreite möglicher Delikte reicht von kleineren Pflichtverletzungen bis zu Hochverrat.

Der betroffene Oberst schweigt – aus dienstrechtlichen Gründen, wie er mitteilt. Mehrere Insider berichten jedoch, er kämpfe energisch um seine Rehabilitierung.

Politische Brisanz vor OSZE-Vorsitz

Die Affäre kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: 2026 übernimmt die Schweiz den Vorsitz der OSZE. Diplomatische Finesse im Umgang mit Russland wird dann unerlässlich sein. Offiziell betont das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) den Dialog mit allen Teilnehmerstaaten – auch mit Moskau.

Die OSZE gilt als letzte Plattform, auf der Ost und West – insbesondere Russland und die USA – noch direkt miteinander reden. Doch immer wieder gibt es Berichte, wonach Russland das Forum für Spionage und Sabotage missbraucht.