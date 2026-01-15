  1. Privatkunden
Neu auf dem Podest Schweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt

Sven Ziegler

15.1.2026

Der Schweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt. 
Der Schweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt. 
sda

Der Schweizer Pass erreicht einen historischen Spitzenplatz. Im aktuellen Henley Passport Index schafft es die Schweiz erstmals unter die drei mächtigsten Reisepässe der Welt.

Sven Ziegler

15.01.2026, 07:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Pass belegt im Henley Passport Index 2026 erstmals Rang drei.
  • Mit dem Schweizer Pass sind visumfreie Reisen in 186 Länder möglich.
  • Die bessere Platzierung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass andere Länder an Reisefreiheit verloren haben.
Mehr anzeigen

So hoch stand der Schweizer Pass noch nie. Im Henley Passport Index 2026 erreicht die Schweiz erstmals einen Platz auf dem Podest und gehört damit offiziell zu den drei reisefreundlichsten Ländern der Welt.

Das internationale Ranking bewertet seit 20 Jahren Reisepässe danach, in wie viele Länder ihre Inhaberinnen und Inhaber ohne vorheriges Visum einreisen können. Berücksichtigt werden insgesamt 199 Pässe und 224 Reiseziele weltweit.

An der Spitze des Rankings liegt erneut Singapur. Mit einem singapurischen Pass ist die visumfreie Einreise in 192 Länder möglich. Den zweiten Rang teilen sich Japan und Südkorea mit je 188 Destinationen. Auf Platz drei folgen gleich fünf Länder: Dänemark, Luxemburg, Spanien, Schweden – und die Schweiz.

In mehreren Ländern einfachere Einreisen

Mit dem Schweizer Pass sind derzeit Reisen in 186 Länder ohne Visum oder mit einem Visum bei Ankunft möglich. Interessant dabei: Die Schweiz hat ihre Reisefreiheit nicht ausgebaut. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 190 Ländern. Der Aufstieg im Ranking erklärt sich vielmehr dadurch, dass andere Staaten an visumfreien Reisemöglichkeiten eingebüsst haben.

Neu ist für Schweizer Staatsangehörige unter anderem für Länder wie Mauretanien, Burkina Faso, Pakistan, Irak, Myanmar und Somalia ein Visum erforderlich. Gleichzeitig gab es auch Erleichterungen: In Sierra Leone genügt neu ein Visum bei der Ankunft, und für Vietnam ist gar kein Visum mehr nötig. 

Das Ranking macht auch die globalen Unterschiede deutlich. Am Ende der Liste finden sich Länder mit stark eingeschränkter Reisefreiheit. Schlusslichter sind Afghanistan, Syrien und der Irak. Andere Staaten hingegen haben sich über Jahre hinweg verbessert. Besonders auffällig ist der Aufstieg der Vereinigte Arabische Emirate, die seit der ersten Ausgabe des Rankings mehr als 50 Plätze gutgemacht haben.

