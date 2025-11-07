  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump ist nur das lauteste Symptom Schweizer Pharmaindustrie wird überholt

Stefan Michel

7.11.2025

2024 hat Roche in Basel ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Doch die Schweizer Pharmaindustrie steht mit ihrer Innovationsfähigkeit nicht mehr an der Spitze.  
2024 hat Roche in Basel ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Doch die Schweizer Pharmaindustrie steht mit ihrer Innovationsfähigkeit nicht mehr an der Spitze.  
Bild: Keystone

Die neuste Rangliste der wettbewerbsfähigsten Pharma-Standorte führt die Schweiz auf Platz 3, nach Platz 2 im Vorjahr. Der Branchen-Verband fordert deshalb von der Schweizer Politik bessere Rahmenbedingungen.

Stefan Michel

07.11.2025, 12:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz ist im neuen Pharma-Wettbewerbsranking von Platz 2 auf Platz 3 gefallen und verliert zunehmend an Innovationsführerschaft.
  • Die USA führen das Ranking erneut an, während Länder wie Dänemark, China und weitere europäische Staaten aufholen – auch, indem sie die Industrie subventionieren.
  • Der Branchenverband Scienceindustries fordert bessere Rahmenbedingungen für Forschung und Fachkräfte sowie weniger Regulierung.
Mehr anzeigen

Die Pharmaindustrie ist eine der Stützen der Schweizer Wirtschaft. Fast die Hälfte der Exporte sind Produkte der chemischen und pharmazeutischen Industrie. 

Doch die Schweiz steht als Pharmastandort unter Druck. Ein neues Ranking von Scienceindustries, dem Verband dieses Sektors, führt die Schweiz auf Platz drei.

Der Bericht beurteilt die Wettbewerbsfähigkeit der Staaten mit den grössten Pharmaunternehmen. Ein Jahr zuvor lag die Schweiz noch auf Platz 2. Die Schweiz teilt sich ihre Position mit Dänemark – dem Heimatland von Novo Nordisk und damit des Abnehm-Medikaments Wegovy. 

100 Prozent Zoll auf Medikamente. Das bedeutet Trumps Pharma-Hammer für die Schweiz

100 Prozent Zoll auf MedikamenteDas bedeutet Trumps Pharma-Hammer für die Schweiz

An der Spitze stehen zum zweiten Mal in Folge die USA. Und sie haben ihren Vorsprung auf die anderen Standorte ausgebaut, schreiben die Autoren des Berichts. Besonders in Bezug auf die Innovation sei die US-Pharmabranche stärker als jeder andere Standort. 

Irland hat die Schweiz überholt

Überholt wurde die Schweiz von Irland, das von allen Pharmastandorten die höchste Produktivität aufweist. «Der Hauptgrund dafür ist eine attraktive Steuerpolitik», analysiert der Bericht. Irland zieht seit vielen Jahren internationale Unternehmen mit besonders tiefen Körperschaftssteuern an. 

«Bei ‹Innovation und Technologieführerschaft› hat sich die Positionierung der Schweiz verschlechtert. Andere Länder haben hier stark aufgeholt», steht im Bericht.

Mehr noch: Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Pharmaindustrie sinke seit fünf Jahren, lässt sich Studienautor Michael Grass in der «Aargauer Zeitung» zitieren.

Schweizer Pharmakonzern unter Druck. Novartis-Chef will Medikamente in den USA billiger machen

Schweizer Pharmakonzern unter DruckNovartis-Chef will Medikamente in den USA billiger machen

Dass dieser relative Abstieg lange vor der zweiten Amtsübernahme Donald Trumps begonnen hat, zeigt, dass dessen Wirtschaftspolitik nicht der einzige Grund ist, weshalb die Schweizer Pharmakonzerne von der Konkurrenz auf dem Weltmarkt zunehmend unter Druck geraten.

Verband stellt Forderungen an die Politik

Konkurrenz erwächst dem Heimatland der Pharmakonzerne Roche, Novartis und Co. aus weiteren europäischen Ländern und aus China. Diverse Länder versuchen innovative Pharmaunternehmen anzuziehen, fördern die Forschung und subventionieren den Sektor mit Milliarden Euro oder Renminbi. 

Annette Luther, Präsidentin von Scienceindustries, bezeichnet den Bericht in einer Medienmitteilung dazu als Warnsignal für die Schweiz. Als Reaktion darauf fordert sie in der Schweiz ein forschungs- und generell wirtschaftsfreundliches Umfeld, Förderung der Bildung und von Fachkräften, die sichere Versorgung der Infrastruktur sowie den Abbau der Regulierung der Branche. In der «Aargauer Zeitung» regt sie zudem eine «flexible Umsetzung der OECD-Mindeststeuer» an. 

«Das Resultat des diesjährigen Global Industry Competitiveness Index 2025 ist ein Warnsignal für die Schweiz», betont Luther. Trump, drohende Zölle und staatlich begrenzte Preise in den USA sind die jüngsten Herausforderungen, aber bei weitem nicht das einzige Problem der Schweizer Pharmaindustrie.

Mehr Videos aus dem Ressort

#04: Trump – das ist nicht neutral: Erst die Finanzwelt in den Abgrund reissen – und dann golfen und Geld einsammeln

#04: Trump – das ist nicht neutral: Erst die Finanzwelt in den Abgrund reissen – und dann golfen und Geld einsammeln

Eines muss man Donald Trump lassen: Der Mann hat Nerven. Erst schwingt er den Zoll-Hammer und lässt damit die Börsen abschmieren. Dann geht er in aller Ruhe und findet noch die Zeit, zwei Spendengalas auszurichten.

07.04.2025

Mehr zum Thema

Wegen Trumps Zoll-Hammer. Jetzt wollen Pharma-Hersteller Patienten zur Kasse bitten

Wegen Trumps Zoll-HammerJetzt wollen Pharma-Hersteller Patienten zur Kasse bitten

Verarbeitende Industrie. Schweizer Pharmaindustrie beliefert Russland trotz Krieg

Verarbeitende IndustrieSchweizer Pharmaindustrie beliefert Russland trotz Krieg

Trumps Zollhammer zeigt Wirkung. Roche und Novartis verlagern Produktion in die USA – Bund ruft zum Krisengipfel

Trumps Zollhammer zeigt WirkungRoche und Novartis verlagern Produktion in die USA – Bund ruft zum Krisengipfel

Meistgelesen

Trump fordert dänischen CEO auf, ihm Firmenanteile zu geben +++ Kündigungswelle in den USA
Verhaftete Frau beteuerte ihre Unschuld: «Habe ihn geliebt wie mein eigenes Kind»
Siemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus
Lufthansa-Piloten entdecken in 12'500 Metern Höhe Riss im Fenster
So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum