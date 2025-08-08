Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es. 07.08.2025

Die 39-prozentigen US-Strafzölle auf Schweizer Produkte sorgen in den Schweizer Medien für breite Kritik. Kommentatoren sprechen von einem Schock, einige stellen die Strategie des Bundesrats infrage. Doch auch Hoffnung flackert auf: Die Krise lasse sich überstehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump hat am 1. August überraschend einen Zollsatz von 39 Prozent auf Schweizer Waren angekündigt.

Damit liegt er sogar noch höher als die im April zunächst in Aussicht gestellten 31 Prozent.

Eine Schweizer Delegation versuchte am Mittwoch in Washington in letzter Minute, einen neuen Deal auszuhandeln – der Durchbruch blieb aber aus.

Die neuen Strafzahlungen sind am Donnerstag (7.8.) in Kraft getreten.

«Neue Zürcher Zeitung»

Trumps Prügel seien empörend, aber nicht katastrophal, titelt die «NZZ» ihren Kommentar. Die Schweizer Wirtschaft werde die Zölle verkraften, wenn die Politik richtig reagiere. Der Strafzoll entbehre jeglicher wirtschaftlicher Vernunft. Trump wolle an der kleinen Schweiz ein Exempel statuieren. Umso wichtiger sei, dass die Schweiz als Unternehmensstandort attraktiv bleibe. Dies habe sie in den letzten Jahren vernachlässigt. Manche Kreise hätten gefordert, die Schweiz weniger attraktiv für Konzerne zu machen.

Tamedia

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sei vom «US-Potentaten vorgeführt» worden und setze auf Beschwichtigung, kommentieren die Zeitungen des Tamedia-Konzerns. Die Schweiz habe dem «allmächtigen Oberboss» in den USA genug geschmeichelt. Es wäre nun fatal, wenn sie auf den Entschluss zurückkommen würde, nur noch zehn Prozent der Waffen in den USA zu kaufen. Das zeigten die letzten Tage: Mit Trump die Konfrontation zu wagen, sei gefährlich, auf ihn zu vertrauen aber noch viel gefährlicher.

Bundesratspräsidentin Karin Keller-Sutter (l.) wurde am Mittwoch bei US-Aussenminister Marco Rubio in Washington vorstellig, mit dem Ziel, einen niedrigeren Zollsatz auszuhandeln. Bild: Keystone/Official State Department photo by Freddie Everett

SRF

Die Schweiz müsse sich bemühen, ihre Trümpfe zu erhalten, analysiert SRF. Ob diese im Umgang mit Donald Trump stächen, sei jedoch fraglich. «Bisher hatte der Bundesrat offenbar kein genügend gutes Blatt in der Hand», schreibt SRF. Der Fokus müsse daher stärker auf der Innenpolitik liegen. Dort könne der Bundesrat mehr Spielraum nutzen – etwa mit weiteren Massnahmen über die Kurzarbeit hinaus, wie Anpassungen bei der OECD-Mindeststeuer. Aussenpolitisch hingegen wolle die Schweiz offenbar nicht bluffen und setze auf Verlässlichkeit. «Ob das die richtige Strategie ist im Umgang mit einem unberechenbaren Präsidenten, ist fraglich», so SRF.

CH Media

«Gegen die Machtpolitik des Donald Trump hat der Bundesrat kein Rezept gefunden», heisst es in einem Kommentar der CH-Media-Zeitungen. Die Schweiz habe auf ihre bewährte Strategie gesetzt. Die «Musterschülerin» habe einen seriösen Vorschlag präsentiert, der beidseitige Interessen berücksichtige – doch das sei nicht aufgegangen. Vielleicht hätte man bluffen müssen, so der Kommentar. Was der Bundesrat nun hoffentlich gelernt habe: nicht naiv darauf zu vertrauen, dass die Strategie der verlässlichen Musterschülerin funktioniere – und sich einen Plan B zuzulegen.

Nau.ch

Das Online-Nachrichtenportal Nau.ch kommentiert, die US-Zölle einten die Schweiz immerhin in einem Punkt: Sie seien nicht nachvollziehbar. Gegen willkürliche Zahlen mit neuen Angeboten anzutreten, sei für den Bundesrat schwierig gewesen. Allenfalls müsse sich dieser vorwerfen lassen, nach bewährten Mustern gehandelt zu haben. Andere hätten besser erkannt, wie Trump funktioniert und ihm bis hin zum Fremdschämen «flattiert». Immerhin: Die Krise lasse sich überstehen.

«Le Temps»

«Von den USA mit 39 Prozent Strafzoll belegt, fällt die Schweiz aus allen Wolken und sieht ihre Wirtschaft erzittern», schreibt «Le Temps». Das Land erkenne seine Schwäche und Isolation auf globaler Ebene – insbesondere gegenüber den Vereinigten Staaten, die einst als «Schwesterrepublik» galten, deren aktueller «Uncle Sam» sich aber kaum für das reiche europäische Inselreich interessiere. Getragen vom eigenen Überlegenheitsgefühl und der komfortablen Lebensweise habe die Schweiz nicht wahrhaben wollen, dass in der heutigen globalen Dschungelwelt nur noch das Recht des Stärkeren zähle.

«24 Heures» / «Tribune de Genève»

«Am Donnerstag, als der Bundesrat zum Fiasco der Verhandlungen mit den USA Stellung nahm, zeigte sich eine Schweizer Regierung, die von der schlechten Nachricht noch sichtlich benommen war», heisst es in einem Kommentar der «24 Heures» und der «Tribune de Genève» (Tamedia). Die Ohnmacht eines kleinen Landes gegenüber dem Willkürakt und der Machtdemonstration einer Grossmacht sei förmlich spürbar gewesen.

Watson

Man brauche kein Genie zu sein, um zu erkennen, wie die Schweiz auf Trumps Zölle reagieren soll, schreibt die Online-Nachrichtenportal Watson. Neue Handelspartner suchen, Einigung mit der EU und keinen «Hurra-Krieg» gegen die USA eingehen. Weitere Fragen müssten in einem gesitteten Rahmen geklärt werden. Danach sehe es aber nicht aus. SVP-Bankier und Nationalrat Thomas Matter (ZH) komme zum Schluss, dass nicht Trump, sondern die EU schuld am Zollhammer seien. Journalist Markus Somm verbreite die Geschichte, die Bundesräte Beat Jans und Ignazio Cassis hätten die bereits erzielte Absichtserklärung hintertrieben. Das lasse befürchten, dass MAGA-Verhältnisse Einzug hielten, und das sollte mehr Angst machen als der US-Zollhammer.

«Le Courier»

«Eine Schweiz unter Schock», titelte «Le Courrier». Mit der Verhängung der 39-prozentigen US-Strafzölle werde vor allem eine ideologische und historische Nähe über Bord geworfen. Die Schweiz habe sich stets als Bruderland der Vereinigten Staaten gesehen – aufgrund gemeinsamer Werte und institutioneller Verwandtschaft.