  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unabhängigkeit gewährleistet? Schwyzer Richter arbeitet für Musk – und sieht darin kein Problem

Samuel Walder

4.3.2026

Ein Schweizer Bezirksgerichtspräsident soll Chef der Starlink Switzerland GmbH sein, die Elon Musk gehört.
Ein Schweizer Bezirksgerichtspräsident soll Chef der Starlink Switzerland GmbH sein, die Elon Musk gehört.
Matt Rourke/AP/dpa

Thomas Kaufmann ist Bezirksgerichtspräsident in Gersau SZ – und seit Herbst 2025 auch Teil der Geschäftsführung von Starlink Switzerland. Das Nebenmandat im Firmengeflecht von Elon Musk wirft Fragen zur richterlichen Unabhängigkeit auf.

Samuel Walder

04.03.2026, 15:16

04.03.2026, 15:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gersauer Bezirksgerichtspräsident Thomas Kaufmann sitzt seit September 2025 in der Geschäftsführung der Starlink Switzerland GmbH und hält insgesamt 20 Nebenmandate in verschiedenen Branchen.
  • Seine neue Funktion im Firmenumfeld von Elon Musk wirft theoretische Fragen zu möglichen Interessenkonflikten bei Gerichtsverfahren mit Bezug zu Tesla, X oder Starlink auf.
  • Kaufmann betont, seine richterliche Unabhängigkeit sei verfassungsrechtlich garantiert, sämtliche Mandate seien transparent deklariert und bei allfälligen Konflikten würde er in den Ausstand treten.
Mehr anzeigen

Vor zehn Jahren sprach der Gersauer Souverän ein klares Votum: Mit 767 Stimmen wurde Thomas Kaufmann zum neuen Bezirksgerichtspräsidenten gewählt. Doch der Jurist ist nicht nur Richter. Laut kantonalem Transparenzregister hält Kaufmann 20 weitere Mandate in Führungs- und Aufsichtsgremien – verteilt auf Branchen wie Finanzen, Immobilien, Bau sowie Technologie und Medizinaltechnik.

Lange schien darunter nichts zu sein, was seine Unabhängigkeit als Richter ernsthaft infrage stellen könnte. Doch seit vergangenem Herbst fällt der Blick auf eine neue Funktion – und die führt direkt in das Firmenreich von Elon Musk, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Gersauer Richter im Starlink-Netzwerk

Am 19. September 2025 wurde in Sion die Starlink Switzerland GmbH gegründet. Das Unternehmen ist Teil des weltweiten Geflechts rund um das Satelliten-Internetprojekt Starlink. In der Geschäftsführung der Walliser Firma sitzt neben einer Kaderfrau des Mutterkonzerns auch Thomas Kaufmann aus Gersau SZ.

Hinter Starlink steht Tech-Unternehmer Elon Musk. Der Multimilliardär zieht bei seinen Unternehmen weltweit die Fäden – und sein Einfluss reicht weit über Satelliteninternet hinaus. Musk kontrolliert auch die Kurznachrichten-Plattform X sowie den Elektroautohersteller Tesla.

Was passiert im Konfliktfall?

Noch handelt es sich nur um theoretische Überlegungen. Doch mögliche Interessenkonflikte lassen sich leicht konstruieren.

Was wäre etwa, wenn Gerichtspräsident Kaufmann über einen Verkehrsunfall mit einem Tesla entscheiden müsste – etwa bei Haftungsfragen rund um die Autopilot-Funktion? Oder wenn ein Gersauer vor Gericht landet, weil er auf X anstössige Inhalte verbreitet haben soll?

Selbst ein direkter Rechtsstreit mit Starlink wäre zumindest denkbar – etwa bei einem Konflikt um Datenmissbrauch. Nicht besonders wahrscheinlich, aber auch nicht völlig ausgeschlossen.

Kaufmann: «Unabhängigkeit hat oberste Priorität»

Thomas Kaufmann zeigt Verständnis für mögliche Diskussionen. «Ich nehme öffentliche Diskussionen über die richterliche Unabhängigkeit ernst», sagt er auf Anfrage des «Boten». «Die ordnungsgemässe und unabhängige Ausübung meines Richteramtes hat jederzeit oberste Priorität.»

Zwischen seiner Tätigkeit als Richter und seinen Engagements in der Privatwirtschaft gebe es «keinerlei Überschneidungen zwischen meiner gerichtlichen Entscheidungsfindung und meiner Tätigkeit in der Privatwirtschaft».

Zudem sei seine richterliche Unabhängigkeit verfassungsrechtlich garantiert. «Informationsflüsse, Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten sind klar getrennt.»

Kaufmann verweist auch auf Transparenz: Sämtliche Funktionen seien im amtlichen Transparenzregister vollständig einsehbar, ebenso für die Aufsichtsstellen des Kantonsgerichts und des Kantonsrats.

Meistgelesen

Hegseth: «Haben iranisches Kriegsschiff mit Torpedo versenkt» +++ Türkei fängt iranische Rakete ab
Junge Britin liegt tot auf Superyacht von deutschem Milliardär
«Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt
Nutzer verlassen ChatGPT in Scharen – das steckt dahinter
Dieser Tipp führte zu Trumps Angriff auf den Iran

Mehr aus dem Ressort

Bundesfinanzen. Parlament verzichtet auf Kürzung bei Auslandsmandat der SRG

BundesfinanzenParlament verzichtet auf Kürzung bei Auslandsmandat der SRG

Brandkatastrophe. Ständerat sagt Ja zu Soforthilfe für Opfer von Crans-Montana

BrandkatastropheStänderat sagt Ja zu Soforthilfe für Opfer von Crans-Montana

Sauna, Kino und Whirlpool. Dieser Luzerner Luxus-Bauernhof kostet über 7 Millionen Franken

Sauna, Kino und WhirlpoolDieser Luzerner Luxus-Bauernhof kostet über 7 Millionen Franken