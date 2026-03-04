Ein Schweizer Bezirksgerichtspräsident soll Chef der Starlink Switzerland GmbH sein, die Elon Musk gehört. Matt Rourke/AP/dpa

Thomas Kaufmann ist Bezirksgerichtspräsident in Gersau SZ – und seit Herbst 2025 auch Teil der Geschäftsführung von Starlink Switzerland. Das Nebenmandat im Firmengeflecht von Elon Musk wirft Fragen zur richterlichen Unabhängigkeit auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Gersauer Bezirksgerichtspräsident Thomas Kaufmann sitzt seit September 2025 in der Geschäftsführung der Starlink Switzerland GmbH und hält insgesamt 20 Nebenmandate in verschiedenen Branchen.

Seine neue Funktion im Firmenumfeld von Elon Musk wirft theoretische Fragen zu möglichen Interessenkonflikten bei Gerichtsverfahren mit Bezug zu Tesla, X oder Starlink auf.

Kaufmann betont, seine richterliche Unabhängigkeit sei verfassungsrechtlich garantiert, sämtliche Mandate seien transparent deklariert und bei allfälligen Konflikten würde er in den Ausstand treten. Mehr anzeigen

Vor zehn Jahren sprach der Gersauer Souverän ein klares Votum: Mit 767 Stimmen wurde Thomas Kaufmann zum neuen Bezirksgerichtspräsidenten gewählt. Doch der Jurist ist nicht nur Richter. Laut kantonalem Transparenzregister hält Kaufmann 20 weitere Mandate in Führungs- und Aufsichtsgremien – verteilt auf Branchen wie Finanzen, Immobilien, Bau sowie Technologie und Medizinaltechnik.

Lange schien darunter nichts zu sein, was seine Unabhängigkeit als Richter ernsthaft infrage stellen könnte. Doch seit vergangenem Herbst fällt der Blick auf eine neue Funktion – und die führt direkt in das Firmenreich von Elon Musk, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Gersauer Richter im Starlink-Netzwerk

Am 19. September 2025 wurde in Sion die Starlink Switzerland GmbH gegründet. Das Unternehmen ist Teil des weltweiten Geflechts rund um das Satelliten-Internetprojekt Starlink. In der Geschäftsführung der Walliser Firma sitzt neben einer Kaderfrau des Mutterkonzerns auch Thomas Kaufmann aus Gersau SZ.

Hinter Starlink steht Tech-Unternehmer Elon Musk. Der Multimilliardär zieht bei seinen Unternehmen weltweit die Fäden – und sein Einfluss reicht weit über Satelliteninternet hinaus. Musk kontrolliert auch die Kurznachrichten-Plattform X sowie den Elektroautohersteller Tesla.

Was passiert im Konfliktfall?

Noch handelt es sich nur um theoretische Überlegungen. Doch mögliche Interessenkonflikte lassen sich leicht konstruieren.

Was wäre etwa, wenn Gerichtspräsident Kaufmann über einen Verkehrsunfall mit einem Tesla entscheiden müsste – etwa bei Haftungsfragen rund um die Autopilot-Funktion? Oder wenn ein Gersauer vor Gericht landet, weil er auf X anstössige Inhalte verbreitet haben soll?

Selbst ein direkter Rechtsstreit mit Starlink wäre zumindest denkbar – etwa bei einem Konflikt um Datenmissbrauch. Nicht besonders wahrscheinlich, aber auch nicht völlig ausgeschlossen.

Kaufmann: «Unabhängigkeit hat oberste Priorität»

Thomas Kaufmann zeigt Verständnis für mögliche Diskussionen. «Ich nehme öffentliche Diskussionen über die richterliche Unabhängigkeit ernst», sagt er auf Anfrage des «Boten». «Die ordnungsgemässe und unabhängige Ausübung meines Richteramtes hat jederzeit oberste Priorität.»

Zwischen seiner Tätigkeit als Richter und seinen Engagements in der Privatwirtschaft gebe es «keinerlei Überschneidungen zwischen meiner gerichtlichen Entscheidungsfindung und meiner Tätigkeit in der Privatwirtschaft».

Zudem sei seine richterliche Unabhängigkeit verfassungsrechtlich garantiert. «Informationsflüsse, Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten sind klar getrennt.»

Kaufmann verweist auch auf Transparenz: Sämtliche Funktionen seien im amtlichen Transparenzregister vollständig einsehbar, ebenso für die Aufsichtsstellen des Kantonsgerichts und des Kantonsrats.