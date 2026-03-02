  1. Privatkunden
Tausende Flüge gestrichen Schweizer sitzen in Krisenregion fest – jetzt informiert der Bund

Dominik Müller

2.3.2026

Zahlreiche Schweizer Reisende sitzen derzeit im Nahen Osten fest. Das Aussendepartement informiert am Montag über die aktuelle Lage.

Dominik Müller

02.03.2026, 12:32

02.03.2026, 12:59

Aufgrund des Konflikts im Nahen Osten ist der Luftraum in der Region weitgehend gesperrt. Das hat Auswirkungen für Schweizer Touristen: Zahlreiche Reisende sind gestrandet.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat am Sonntag seine Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet. Neu rät es auch von touristischen und nicht dringenden Reisen nach Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate ab.

Zuvor hatte der Bund bereits von Reisen nach Israel abgeraten. Für den Iran gilt ein solcher Hinweis schon seit einiger Zeit.

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 12.58 Uhr

    Medienkonferenz beendet

    Marianne Jenni hat die Medienkonferenz bereits wieder beendet – damit schliessen wir auch diesen Liveticker. Wir bedanken uns für das Interesse und werden auch künftig die Ereignisse im Nahen Osten eng begleiten.

  • 12.55 Uhr

    Keine Berichte über Verletzte

    Das EDA habe keine keine Kenntnis von verletzten Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, so Jenni. Auch Todesopfer seien dem Aussendepartement bis anhin nicht gemeldet worden.

  • 12.52 Uhr

    Das empfiehlt Jenni Touristen

    Touristen empfiehlt Jenni, sich an die Anweisungen der lokalen Behörden zu halten. In einem Hotel könne beispielsweise die Hotelrezeption konsultiert werden.

    Die meisten Anfragen erreichen das EDA aus Dubai und Doha. 

  • 12.48 Uhr

    Wusste das EDA im Voraus Bescheid?

    «Man wusste nicht, dass es kommt», sagt Jenni auf die Frage eines Journalisten, ob das EDA von den Ereignissen überrascht wurde. Am Donnerstag habe aber noch eine interne Sitzung stattgefunden. Es habe Reisehinweise gegeben, dass Reisen in den Nahen Osten mit Unsicherheiten verbunden seien.

  • 12.47 Uhr

    «Wir arbeiten mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen»

    Grossbritannien hat angekündigt, Einsatztruppen zur Evakuierung britischer Staatsbürgern in den Nahen Osten zu schicken. Auch eine Option für die Schweiz? «Wir arbeiten mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen», so Jenni. Wenn sich der Luftraum wieder öffnet, werden die kommerziellen Airlines wieder Flüge anbieten.

    Aktuell gebe es keine Möglichkeit, Personen auszufliegen.

  • 12.41 Uhr

    Keine Anfragen von Auslandschweizern

    Hauptproblem sei, dass der Luftraum in der Region gesperrt ist. Das EDA sei diesbezüglich mit der Swiss in Kontakt, «bisher zeichnet sich aber noch keine Lösung ab», so Jenni.

    Wichtig sei, dass sich die Reisenden auf der Travel-App des EDA registrieren und die Anweisungen der Behörden vor Ort befolgen.

    Von Auslandschweizern, die in betroffenen Staaten wohnhaft sind, seien bis anhin keine Anfragen betreffend Transport in die Schweiz eingetroffen.

    Das EDA habe zudem keine Kenntnis von verletzten Personen, sagt Jenni.

  • 12.36 Uhr

    Über 2000 Anfragen beantwortet

    Das EDA habe bereits rund 1000 Anfragen persönlich beantwortet sowie rund 1200 Anfragen via automatischem Telefonsystem. Die Kapazitäten der Helpline seien kurzfristig erhöht worden.

  • 12.34 Uhr

    «Verstehen, dass Situation belastend ist»

    «Wir verstehen gut, dass die Situation für unsere Schweizer Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr belastend ist, vor allem weil niemand weiss, wie lange diese Situation noch andauert», sagt Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion im EDA.

    • Mehr anzeigen

