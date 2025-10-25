Massentourismus auf PistenSchweizer Skigebiete führen – noch – keine Obergrenze für Wintersportler ein
SDA/Helene Laube
25.10.2025
Wenn sich zu viele Menschen auf der Skipiste tummeln, leidet der Spass. Erstmals beschränkt ein Skigebiet in Europa deshalb die Anzahl der verkauften Skipässe. In der Schweiz wird darüber noch gestritten.
Auf Schweizer Skipisten ist nach Informationen von CH Media zurzeit keine Obergrenze von Wintersportler*innen geplant. Hierzulande besteht dafür kein Bedürfnis, wie der Verband der Schweizer Seilbahnbranche dem Medienhaus mitteilte.
Bei zwei Dutzend angefragten Skigebieten und Bergbahnbetreibern klang es demnach ähnlich. Viele hätten auf ideale Platzverhältnisse verwiesen, schrieb CH Media. Dynamische Preise hätten einen ähnlichen Effekt, sagte Tourismusdozent Urs Wagenseil dem Medienhaus.
In Nordamerika wird die Zahl der Wintersportler*innen auf den Pisten längst über die Limitierung von Tageskarten gesteuert. US-Konzerne wie Vail Resorts, der in der Schweiz bereits in mehrere Skigebiete investiert hat, führen als Grund die «Gästeerfahrung» an: Weniger Überfüllung und kürzere Wartezeiten bei Liften.
Allerdings können Betreiber mit der Obergrenze der Tageskarten vor allem auch den Verkauf von teuren Pässen attraktiver machen. Das italienische Skigebiet Madonna di Campiglio führt dieses Jahr als erstes Gebiet in Europa eine Obergrenze ein. In der Wintersaison 2025/2026, die schon in wenigen Wochen beginnt, werden zum ersten Mal die Skipässe kontingentiert – eine Massnahme, die es in dieser Form im ganzen Alpenraum bisher nirgends gegeben hat.
Laut einem Bericht des «Corriere della Sera» wird im Rahmen der Initiative «Numero Ideale» (die ideale Zahl) die Anzahl der Tagesskipässe während der Hauptsaison auf maximal 14'000 pro Tag begrenzt.
Einschränkungen gelten nur für Tagesskipässe
Die Beschränkung gilt zunächst testweise während der Weihnachtsferien vom 28. Dezember bis 5. Januar sowie während der Karnevalszeit vom 15. bis 22. Februar. Im vergangenen Jahr wurden in Madonna di Campiglio an Spitzentagen bis zu 23'000 Skipässe verkauft.
Betroffen von der Massnahme sind nur die Tagestouristen. Diese riskieren, unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren zu müssen, falls das Kontingent bereits erfüllt ist.
Ski-Saisonstart: Teurere Skipässe und Klimawandel als Herausforderung
Garmisch-Partenkirchen, 29.11.2024:
Die ersten Schwünge im neuen Schnee: Auf der Zugspitze in Bayern startet die Skisaison. Das Skigebiet auf Deutschlands höchstem Berg setzt auf natürlichen Schnee und Schneedepots. Ob das in diesem Jahr reicht?
O-Ton Verena Tanzer, BZB Bayerische Zugspitz Bahn
«Wir haben eine Pistenauflage von 50 Zentimetern auf den Pisten. Das ist der Altschnee vom letzten Frühjahr, der wurde zusammengeschoben und der ist jetzt natürlich eine super Basis, da hat es nochmal drauf geschneit, das heisst, wir haben ja mit rund 50 Zentimetern eine super Pistenauflage.»
Schlechte Wetterverhältnisse und warme Winter stellen die Zukunft des Skibetriebs in Frage. Hinzu kommt, dass Skipässe immer teurer werden. Begeisterte Skifahrer schreckt das aber nicht ab.
VOX POP
«Ah, Zugspitze ist unser Heimatberg, mehr oder weniger, und es ist einmal wieder schön Skifahren zu können, endlich wieder gescheite Kurven zu fahren und – so so leicht mit Pulverschnee ja schönes Hirsche zum Fahren, jetzt herrlich Kaiserwetter herrlichem Wetter.»
Neu auf der Zugspitze ist auch die gastronomische Vielfalt – ein Restaurant stellt zum Saisonstart ganz auf vegetarische und vegane Gerichte um.