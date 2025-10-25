Eine Umfrage im Skigebiet Madonna di Campiglio ergab, dass die meisten Menschen den Spass am Skifahren verlieren, wenn es zu voll ist. (Archivbild) Bild: IMAGO/Depositphotos

Wenn sich zu viele Menschen auf der Skipiste tummeln, leidet der Spass. Erstmals beschränkt ein Skigebiet in Europa deshalb die Anzahl der verkauften Skipässe. In der Schweiz wird darüber noch gestritten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das italienische Skigebiet Madonna di Campiglio führt dieses Jahr als erstes Gebiet in Europa eine Obergrenze ein.

Auf Schweizer Skipisten ist laut einem Medienbericht zurzeit keine Obergrenze von Wintersportler*innen geplant.

In Nordamerika ist die Limitierung von Tageskarten längst eine gängige Massnahme grosser Skigebiete. Mehr anzeigen

Auf Schweizer Skipisten ist nach Informationen von CH Media zurzeit keine Obergrenze von Wintersportler*innen geplant. Hierzulande besteht dafür kein Bedürfnis, wie der Verband der Schweizer Seilbahnbranche dem Medienhaus mitteilte.

Bei zwei Dutzend angefragten Skigebieten und Bergbahnbetreibern klang es demnach ähnlich. Viele hätten auf ideale Platzverhältnisse verwiesen, schrieb CH Media. Dynamische Preise hätten einen ähnlichen Effekt, sagte Tourismusdozent Urs Wagenseil dem Medienhaus.

In Nordamerika wird die Zahl der Wintersportler*innen auf den Pisten längst über die Limitierung von Tageskarten gesteuert. US-Konzerne wie Vail Resorts, der in der Schweiz bereits in mehrere Skigebiete investiert hat, führen als Grund die «Gästeerfahrung» an: Weniger Überfüllung und kürzere Wartezeiten bei Liften.

Allerdings können Betreiber mit der Obergrenze der Tageskarten vor allem auch den Verkauf von teuren Pässen attraktiver machen. Das italienische Skigebiet Madonna di Campiglio führt dieses Jahr als erstes Gebiet in Europa eine Obergrenze ein. In der Wintersaison 2025/2026, die schon in wenigen Wochen beginnt, werden zum ersten Mal die Skipässe kontingentiert – eine Massnahme, die es in dieser Form im ganzen Alpenraum bisher nirgends gegeben hat.

Laut einem Bericht des «Corriere della Sera» wird im Rahmen der Initiative «Numero Ideale» (die ideale Zahl) die Anzahl der Tagesskipässe während der Hauptsaison auf maximal 14'000 pro Tag begrenzt.

Einschränkungen gelten nur für Tagesskipässe

Die Beschränkung gilt zunächst testweise während der Weihnachtsferien vom 28. Dezember bis 5. Januar sowie während der Karnevalszeit vom 15. bis 22. Februar. Im vergangenen Jahr wurden in Madonna di Campiglio an Spitzentagen bis zu 23'000 Skipässe verkauft.

Betroffen von der Massnahme sind nur die Tagestouristen. Diese riskieren, unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren zu müssen, falls das Kontingent bereits erfüllt ist.