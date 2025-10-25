  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Massentourismus auf Pisten Schweizer Skigebiete führen – noch – keine Obergrenze für Wintersportler ein

SDA/Helene Laube

25.10.2025

Eine Umfrage im Skigebiet Madonna di Campiglio ergab, dass die meisten Menschen den Spass am Skifahren verlieren, wenn es zu voll ist. (Archivbild)
Eine Umfrage im Skigebiet Madonna di Campiglio ergab, dass die meisten Menschen den Spass am Skifahren verlieren, wenn es zu voll ist. (Archivbild)
Bild: IMAGO/Depositphotos

Wenn sich zu viele Menschen auf der Skipiste tummeln, leidet der Spass. Erstmals beschränkt ein Skigebiet in Europa deshalb die Anzahl der verkauften Skipässe. In der Schweiz wird darüber noch gestritten.

SDA/Helene Laube

25.10.2025, 16:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das italienische Skigebiet Madonna di Campiglio führt dieses Jahr als erstes Gebiet in Europa eine Obergrenze ein.
  • Auf Schweizer Skipisten ist laut einem Medienbericht zurzeit keine Obergrenze von Wintersportler*innen geplant.
  • In Nordamerika ist die Limitierung von Tageskarten längst eine gängige Massnahme grosser Skigebiete.
Mehr anzeigen

Auf Schweizer Skipisten ist nach Informationen von CH Media zurzeit keine Obergrenze von Wintersportler*innen geplant. Hierzulande besteht dafür kein Bedürfnis, wie der Verband der Schweizer Seilbahnbranche dem Medienhaus mitteilte.

Bei zwei Dutzend angefragten Skigebieten und Bergbahnbetreibern klang es demnach ähnlich. Viele hätten auf ideale Platzverhältnisse verwiesen, schrieb CH Media. Dynamische Preise hätten einen ähnlichen Effekt, sagte Tourismusdozent Urs Wagenseil dem Medienhaus.

In Nordamerika wird die Zahl der Wintersportler*innen auf den Pisten längst über die Limitierung von Tageskarten gesteuert. US-Konzerne wie Vail Resorts, der in der Schweiz bereits in mehrere Skigebiete investiert hat, führen als Grund die «Gästeerfahrung» an: Weniger Überfüllung und kürzere Wartezeiten bei Liften.

Allerdings können Betreiber mit der Obergrenze der Tageskarten vor allem auch den Verkauf von teuren Pässen attraktiver machen. Das italienische Skigebiet Madonna di Campiglio führt dieses Jahr als erstes Gebiet in Europa eine Obergrenze ein. In der Wintersaison 2025/2026, die schon in wenigen Wochen beginnt, werden zum ersten Mal die Skipässe kontingentiert – eine Massnahme, die es in dieser Form im ganzen Alpenraum bisher nirgends gegeben hat.

Laut einem Bericht des «Corriere della Sera» wird im Rahmen der Initiative «Numero Ideale» (die ideale Zahl) die Anzahl der Tagesskipässe während der Hauptsaison auf maximal 14'000 pro Tag begrenzt.

Einschränkungen gelten nur für Tagesskipässe

Die Beschränkung gilt zunächst testweise während der Weihnachtsferien vom 28. Dezember bis 5. Januar sowie während der Karnevalszeit vom 15. bis 22. Februar. Im vergangenen Jahr wurden in Madonna di Campiglio an Spitzentagen bis zu 23'000 Skipässe verkauft.

Betroffen von der Massnahme sind nur die Tagestouristen. Diese riskieren, unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren zu müssen, falls das Kontingent bereits erfüllt ist.

Ski-Saisonstart: Teurere Skipässe und Klimawandel als Herausforderung

Ski-Saisonstart: Teurere Skipässe und Klimawandel als Herausforderung

Garmisch-Partenkirchen, 29.11.2024: Die ersten Schwünge im neuen Schnee: Auf der Zugspitze in Bayern startet die Skisaison. Das Skigebiet auf Deutschlands höchstem Berg setzt auf natürlichen Schnee und Schneedepots. Ob das in diesem Jahr reicht? O-Ton Verena Tanzer, BZB Bayerische Zugspitz Bahn «Wir haben eine Pistenauflage von 50 Zentimetern auf den Pisten. Das ist der Altschnee vom letzten Frühjahr, der wurde zusammengeschoben und der ist jetzt natürlich eine super Basis, da hat es nochmal drauf geschneit, das heisst, wir haben ja mit rund 50 Zentimetern eine super Pistenauflage.» Schlechte Wetterverhältnisse und warme Winter stellen die Zukunft des Skibetriebs in Frage. Hinzu kommt, dass Skipässe immer teurer werden. Begeisterte Skifahrer schreckt das aber nicht ab. VOX POP «Ah, Zugspitze ist unser Heimatberg, mehr oder weniger, und es ist einmal wieder schön Skifahren zu können, endlich wieder gescheite Kurven zu fahren und – so so leicht mit Pulverschnee ja schönes Hirsche zum Fahren, jetzt herrlich Kaiserwetter herrlichem Wetter.» Neu auf der Zugspitze ist auch die gastronomische Vielfalt – ein Restaurant stellt zum Saisonstart ganz auf vegetarische und vegane Gerichte um.

23.12.2024

Meistgelesen

Odermatts Ärger über betrunkene ‹Jogglä› und die Furcht vor künstlicher Intelligenz
St.Galler Festspiele im Kybunpark: Stanic erhöht nach Vogt-Doppelpack auf 3:0
«Verstehe kein Wort»: Trump verzweifelt an einer französischen Journalistin
Thun führt dank Imeri – kann Sion reagieren?
Unterschriftensammlung für Mietpreis-Initiative läuft gut

Mehr zum Thema

Skigebiet-Chef von Flims-Laax. «In zehn Jahren kostet eine Tageskarte 200 bis 300 Franken»

Skigebiet-Chef von Flims-Laax«In zehn Jahren kostet eine Tageskarte 200 bis 300 Franken»

Kritik an dynamischen Pisten-Preisen. «Am Ende sind die Skifahrer die Verlierer»

Kritik an dynamischen Pisten-Preisen«Am Ende sind die Skifahrer die Verlierer»

Vom Volks- zum Luxussport. Normalverdiener können sich Skifahren bald nicht mehr leisten

Vom Volks- zum LuxussportNormalverdiener können sich Skifahren bald nicht mehr leisten