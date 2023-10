Mutter Margaret und Tochter Carol Thatcher gemeinsam in Wimbledon. Bild: KEYSTONE

Seit 31 Jahren sind die beiden ein Paar – und nun offenbar verheirat. Carol Thatcher, Tochter der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret, und der Schweizer Skilehrer Marco Grass haben sich das Ja-Wort gegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie die britische Daily Mail berichtet, haben Carol Thatcher und der Schweizer Skilehrer Marco Grass geheiratet.

Die Tochter der "Eisernen Lady" erklärt, die Hochzeit hätte bereits «vor Jahren» stattgefunden.

Die Tochter der ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher und der Bündner sind bereits seit 31 Jahren ein Paar. Mehr anzeigen

Als Premierministerin war Margaret Thatcher (1923 - 2013) als «Eiserne Lady» bekannt. Bereits zu Lebzeiten hatte die Familie der britischen Politikerin Verbindungen in die Schweiz: Ihre Tochter Carol verliebte sich vor 31 Jahren in den Schweizer Skilehrer Marco Grass – inzwischen haben sich die heute 70-Jährige und der 54-Jährige nach Angaben der britischen Daily Mail das Ja-Wort gegeben.

Allerdings heirateten die beiden weder in Grossbritannien, noch in der Schweiz, sondern in Las Vegas, dem US-amerikanischen Glücksspiel-Eldorado. Gegenüber der Boulevardzeitung wollte Thatcher keine Angaben machen, allerdings erklärte sie, dass die Hochzeit bereits «vor Jahren » gefeiert wurde.

Nach britischen Presseangaben hatte Carol Thatcher Bedenken, ob sie überhaupt noch den Bund der Ehe eingehen würde. Obwohl es sich bei dem Bündner Skilehrer um ihren langjährigen Partner handelt, sprach die Tochter der Ex-Premier in der Vergangenheit selten über Grass. Und wenn doch, klangen Zweifel durch. Ihre Freunde sollen die Bedenken geteilt haben, was jedoch nicht am beliebten Schweizer selbst, sondern am deutlichen Altersunterschied von 16 Jahren gelegen haben soll.

Vom Skilehrer zum Geliebten

Doch wie kam es überhaupt zu dieser ungewöhnlichen Liebe? Die Geschichte der beiden beginnt im Jahr 1992, als Carol Thatcher sich dazu entschloss, in Klosters GR Ski-Nachhilfe zu nehmen. Zufällig kommt dem Prättigauer Grass die Aufgabe zu, der Britin Sicherheit auf den Skiern zu vermitteln. Die beiden verlieben sich und kamen zusammen. Die letzten Jahre lebte das Paar gemeinsam in Klosters sowie in Thatchers Wohnung im noblen West-London.

Carol Thatcher und Partner Marco Grass (links) auf der Beerdigung von Margaret Thatcher. Bild: KEYSTONE

In den britischen Schlagzeilen tauchte Marco Grass etwa im Zuge der Beerdigung seiner Schwiegermutter auf. Auf einer im Allgemeinen als nüchtern zu beschreibenden Trauerfeier, flossen beim Schweizer die Tränen. Die Daily Mail kommentierte dies mit viel Sympathie: «Lady Thatcher hätte es gefallen, dass Marco in der Kirche war.»

Zu Margaret pflegte Grass offenbar ein spezielles Verhältnis, gemeinsam sollen sie über einen möglichen EU-Beitritt der Schweiz diskutiert haben. Von Margarets Gatten Denis, der bereits im Jahr 2003 verstarb, habe er ausserdem den Rat erhalten, das Rampenlicht zu meiden.