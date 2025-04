Schweizer Soldat nächtigt im Schlafsack – dann wird er von Panzer überrollt

Ein Soldat ist verletzt worden. (Symbolbild) VBS

Im Rahmen des Truppenversuches im Ausland «TRIAS 25» ist es in der Nacht zum 30. April zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Soldat an den Beinen verletzt. Die Militärjustiz untersucht den Vorfall.

Auf dem österreichischen Waffenplatz Allentsteig trainieren derzeit Schweizer Armee­angehörige. Dabei ist es im nächtlichen Übungsbetrieb zu einem Unfall gekommen.

Wie der «Standard» schreibt, habe der 19-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Schlafsack übernachtet. Daraufhin sei er von einem Schützenpanzer überfahren worden. «Das Fahrzeug überrollte in geringem Tempo das rechte Bein des 19-Jährigen», heisst es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die Schweizer Militärjustiz, die im Ausland-WK der Armee ebenfalls vor Ort ist, hat die Untersuchung zum Vorfall aufgenommen.

Der verletzte Soldat befindet sich in Spitalpflege und wird in die Schweiz zurückkehren, sobald ein Transport möglich ist.