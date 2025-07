Hitze – Mittwoch, der heisseste Tag der Woche mit Werten von 33 bis 35 Grad

Die Badegäste strömten diese Woche in grosser Zahl in die Aare in Bern, um ein Bad zu nehmen. Bei einer Wassertemperatur von 19,6 Grad Celsius konnten sie sich abkühlen. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch ihren Höhepunkt mit Werten zwischen 33 und 35 Grad. Videos, die am Dienstag in Bern aufgenommen wurden.

25.06.2025