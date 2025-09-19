Auch Genf fordert den Bundesrat zum Handeln im Umgang mit dem Krieg im Gazastreifen auf. Bild: KEYSTONE

Fünf Schweizer Städte fordern den Bundesrat zum Handeln im Umgang mit dem Krieg im Gazastreifen auf. Die Schweiz soll als Verwahrerin der Genfer Konvention zum humanitären Völkerrecht auftreten.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat wird von fünf Schweizer Städten dazu aufgefordert, im Umgang mit dem Krieg im Gazastreifen zu handeln.

Im Aufruf wird die offizielle Uno-Erklärung vom 22. August aufgeführt, dass in Gaza ein massiver Verstoss gegen das Völkerrecht stattfindet.

Der Bundesrat sei in der Pflicht, die Einhaltung des Völkerrechts unmissverständlich zu verteidigen. Mehr anzeigen

Der Schweizer Bundesrat soll im Umgang mit dem Gaza-Krieg handeln. Dies fordern fünf Städte. Unterzeichnet wurde der am Freitag veröffentlichte Aufruf von den Städten Biel, Genf, Lausanne, Luzern und St. Gallen. Sie appellieren gemäss Wortlaut des Schreiben an das Gewissen und das Engagement des Bundes, jegliche Gefahr eines Völkermordes zu verhindern und zu bekämpfen.

Im Aufruf erwähnt wird die offizielle Uno-Erklärung vom 22. August, dass in Gaza ein massiver Verstoss gegen das Völkerrecht stattfinde. Menschen würden in den Hunger getrieben, während Hilfsgüter zurückgehalten würden.

Die Städte erinnern daran, dass Länder wie Frankreich, das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada und Belgien bereits ihre Absicht bekundet hätten, Palästina unter gewissen Bedingungen als Staat anzuerkennen – dies im Sinne der «Erklärung von New York» zur Unterstützung der Zwei-Staaten-Lösung.

Die Uno-Generalversammlung biete die entscheidende Gelegenheit, die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren und das Vorgehen der israelischen Regierung zu verurteilen. Entsprechend sei der Bundesrat in der Pflicht, die Einhaltung des Völkerrechts unmissverständlich zu verteidigen und sich gegen die israelische Besetzung von Gaza-Stadt sowie die Ausweitung der jüdischen Siedlungen im palästinensischen Westjordanland zu stellen.