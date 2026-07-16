Die Schweizer Stauseen sind aktuell deutlich weniger gefüllt, als es zu dieser Jahreszeit üblich ist. Jetzt hat sich der Bund geäussert, ob dadurch die Versorgungssicherheit gefährdest ist.

Darum geht’s Laut dem Bundesamt für Energie ist der Wasserpegel der Schweizer Stauseen so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Der Füllstand beträgt gerade einmal 46 Prozent – und damit 16.4 Prozent weniger als im Durchschnitt zu dieser Jahreszeit.

Dennoch wird ein Engpass in der Stromversorgung vorerst nicht erwartet, wie Andreas Jöckel von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom mitteilt. Zusammenfassung erstellt mit

Der Füllstand der Stauseen in der Schweiz liegt derzeit lediglich bei 46 Prozent. Das hat das Bundesamt für Energie in seinem wöchentlichen Bericht mitgeteilt. Damit liegen die Pegel um 16.4 Prozent tiefer als durchschnittlich zum gleichen Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren.

Die Gründe dafür sind unter anderem der geringe Schneefall im Winter und die aktuelle Trockenheit. Schon der Frühling dieses Jahres soll im landesweiten Mittel zu den trockensten seit Messbeginn 1864 gezählt haben.

Engpass in der Stromversorgung derzeit nicht zu erwarten

Was bedeutet das kurz- und längerfristig für die Versorgungssicherheit? Hier gibt es vorerst keinen Grund für Pessimismus: Ein Engpass in der Stromversorgung ist derzeit nicht zu erwarten, wie Andreas Jöckel von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom dem SRF sagt. Allerdings sei es noch relativ früh für eine Prognose. Viel hänge von den Niederschlägen in den nächsten Monaten ab.

Auch der Energiekonzern Alpiq rechnet damit, dass sich die Speicherseen noch füllen werden. Der Konzern ist unter anderem an den Stauseen Grand Dixence, Emosson und Gougra im Wallis beteiligt. Die zwischenzeitliche Hitze habe den Pegel wieder erhöht, da die Seen stark von Zuflüssen von Gletschern abhängig sind.

Jedoch könnte genau diese Quelle mit dem Abschmelzen der Gletscher nach und nach versiegen. Glaziologe Matthias Huss von der ETH Zürich mahnt, dass die Situation bereits in den nächsten Jahrzehnten kritisch werden könnte: «In zehn, zwanzig, dreissig Jahren werden wir bei gleichen Hitzewellen wie aktuell deutlich weniger Wasser haben, das vom Gletscher abfliesst.»

Laut Andreas Jöckel von der Elcom sollte aber auch das kein Problem für die Versorgungssicherheit in der Zukunft sein. Speicherseen könnten lediglich etwa 20 Prozent der Nachfrage im Winterhalbjahr decken. Es sei nicht entscheidend, wenn die Speicherseen künftig vielleicht nicht mehr ganz gefüllt werden