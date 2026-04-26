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Kollision auf 2000 Metern Höhe Schweizer Unternehmer stürzt im Trentino mit Segelflugzeug in den Tod

SDA

26.4.2026 - 13:07

Als mögliche Ursache des Absturzes kommen ein technischer Defekt oder ein Unwohlsein des Piloten infrage.
Als mögliche Ursache des Absturzes kommen ein technischer Defekt oder ein Unwohlsein des Piloten infrage.
Keystone

In der norditalienischen Region Trentino ist am Samstag ein Schweizer Pilot mit einem Segelflugzeug ums Leben gekommen. Der 66-Jährige prallte auf 2000 Meter Höhe in den Südhang des Monte Pin.

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Keystone-SDA, Dominik Müller

26.04.2026, 13:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Schweizer Pilot kam beim Absturz eines Segelflugzeugs im Trentino ums Leben.
  • Die Maschine prallte in rund 2000 Metern Höhe gegen einen Berghang, Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.
  • Die Ursache ist unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet.
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Beim Absturz eines Segelflugzeugs im Trentino ist ein Schweizer Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug war am Samstagnachmittag vom österreichischen Lienz gestartet und befand sich auf einem Flug über die Maddalene-Gruppe, als es abstürzte.

Die Maschine prallte auf etwa 2000 Metern Höhe wenige Meter unterhalb eines Grats auf den Südhang des Monte Pin im Trentiner Tal Val di Non. Ein Wanderer setzte den Notruf ab. Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung sowie ein Rettungshelikopter wurden alarmiert.

Vor Ort konnten die Helfer nur noch den Tod des Piloten feststellen. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der Höhe schwierig. Zwei Helikopter mit Einsatzkräften mussten ausrücken, um die Leiche zu bergen, wie die Trentiner Alpinrettung berichtete.

Verunglückter war Schweizer Unternehmer

Als mögliche Unfallursachen kommen ein technischer Defekt oder ein Unwohlsein des Piloten in Betracht. Die italienische Flugsicherheitsbehörde leitete eine Untersuchung ein. Der 66-jährige Pilot galt als erfahrener Segelflieger.

Beim Verunglückten handelt es sich gemäss lokalen Medien um einen Unternehmer, der mit seinem Segelflugzeug vom Typ Jonker JS-1 Revelation, einem aus Glas- und Carbonfaser gefertigten Fluggerät mit einer Spannweite von 18 Metern, unterwegs war.

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