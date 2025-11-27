  1. Privatkunden
«Spottpreise» Schweizer Tierschutz kritisiert Versteigerung der Pferde von Skandal-Hof in Ramiswil

SDA

27.11.2025 - 15:21

Der Schweizer Tierschutz stösst sich an der Versteigerung der Ramiswiler Pferde vom gestrigen Mittwoch in Bern. Man habe den Solothurner Behörden vor der Auktion angeboten, überzählige Pferde aufzufangen. Nun seien viele «zu Spottpreisen» verkauft worden.

Keystone-SDA

27.11.2025, 15:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 6. und 7. November haben die Solothurner Behörden einen Hof in Ramiswil geräumt, weil dort Tiere misshandelt wurden.
  • Gestern wurden 35 der beschlagnahmten Rösser versteigert.
  • Der Tierschutz kritisiert nun wegen «Spottpreisen» die Versteigerung durch den Kanton.
Mehr anzeigen

Für die Beschlagnahmung, die Unterbringung und den Verkauf der Pferde ist der Veterinärdienst des Kantons Solothurn zuständig: Der Schweizer Tierschutz hat laut heutiger Mitteilung den Solothurner Behörden angeboten, Pferde, die nicht zum vorgesehenen Mindestpreis verkauft werden könne, in einer geeigneten Auffangstation aufzunehmen.

Nun seien wohl viele Tiere zu Spottpreisen an professionelle Pferdehändler verkauft worden, wo der schnelle Profit durch Weiterverkauf – auch an Schlachthöfe – vor dem langfristigen Tierwohl stehe. Nach der Tötung von 120 Hunden im selben Tierschutzfall in Ramiswil werfe dies weitere kritische Fragen zum Vorgehen der Behörden auf.

Ramiswil SO. Veterinäre retten Dutzende Hof-Rösser – für 120 Hunde kommt jede Hilfe zu spät

Ramiswil SOVeterinäre retten Dutzende Hof-Rösser – für 120 Hunde kommt jede Hilfe zu spät

Bei der Pferdeversteigerung am gestrigen Mittwoch brauchte es drei Runden, bis alle Tiere neue Halter gefunden hatten. In den beiden letzten Runden gab es jeweils Preisnachlässe.

Tierwohl zugesichert

Der Vorsteher des Solothurner Landwirtschaftsamts, Felix Schibli, betonte gestern, den Behörden sei wichtig, dass die Tiere an Orte kämen, an denen das Tierwohl gesichert sei. Die Bieterinnen und Bieter hätten dies vor der Auktion belegen müssen.

Die Haflinger Stute Shakira und ihr Fohlen Spirit bei der gestrigen Versteigerung in Bern.
Die Haflinger Stute Shakira und ihr Fohlen Spirit bei der gestrigen Versteigerung in Bern.
KEYSTONE

Weiter führte Schibli aus, dass die Verkaufspreise der Ramiswiler Pferde am Mittwoch «massiv über den Schlachtpreisen» lagen. Damit bestehe die Gewähr, dass die Pferde an ihren neuen Orten auch eine Zukunft hätten.

Der Kanton Solothurn löste aus der Auktion rund 54'000 Franken. Diese Summe dürfte die Verfahrenskosten des Tierschutzfalls nicht decken, bilanzierten die Solothurner Behörden.

