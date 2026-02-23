  1. Privatkunden
Prozess im Spanner-Skandal Schweizer Top-Schiri soll Spielerinnen in Umkleide gefilmt haben – jetzt steht er vor Gericht

Dominik Müller

23.2.2026

Der SCR Altach trägt seine Heimspiele im Stadion Schnabelholz aus.
Der SCR Altach trägt seine Heimspiele im Stadion Schnabelholz aus.
Bild: Wikimedia/Vincenzo Togni

Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter soll beim SCR Altach heimlich Fussballerinnen in der Garderobe gefilmt haben. Nun muss er sich vor dem österreichischen Landesgericht Feldkirch verantworten.

Dominik Müller

23.02.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit einem versteckten Smartphone soll ein Funktionär des österreichischen Profiklubs SCR Altach heimlich Aufnahmen von Spielerinnen gemacht haben.
  • Beim Beschuldigten handelt es sich um einen Schweizer Schiedsrichter, der bereits in der Super League aktiv war.
  • Am Montag findet der Prozess am Landesgericht Feldkirch statt. blue News wird vor Ort über den Fall berichten.
Mehr anzeigen

Der Fall hat international Schlagzeilen gemacht: Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter soll während seiner Zeit als Vereinsfunktionär beim österreichischen Fussballclub SCR Altach heimlich intime Aufnahmen der Spielerinnen gemacht haben. Dabei soll er die Fussballerinnen in der Garderobe mit einem versteckten Smartphone sowie durch das Schlüsselloch gefilmt und fotografiert haben.

Rund 30 Frauen wurden laut Staatsanwaltschaft Feldkirch auf den Aufnahmen identifiziert. Die jüngste Geschädigte ist Jahrgang 2007, die älteste 1995. In den Medien ist die Rede vom sogenannten Spanner-Skandal. Sogar die britische Zeitung «Guardian» berichtete über den Fall.

Am Montag muss sich der Beschuldigte, der laut Medienberichten im Kanton St. Gallen wohnhaft ist, vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Vorwürfe belaufen sich auf bildlich sexualbezogene Darstellungen minderjähriger Personen sowie unbefugte Bildaufnahmen. Für den Angeklagten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Abo für Kinderpornografie

Ins Rollen kam der Fall, nachdem der Mann ins Visier schweizerischer und deutscher Behörden geriet. Der Grund: Er soll eine Art Abonnement bei einem illegalen Streaminganbieter für kinderpornografische Videos abgeschlossen haben. Der Verdacht liegt nahe, dass der Mann von den Ermittlungen Wind bekam: Kurz vor einer Hausdurchsuchung bei ihm legte er sein Amt beim SCR Altach nieder.

Die von ihm gemachten Aufnahmen gehen gemäss Strafantrag bis ins Jahr 2018 zurück und sind nicht nur in der Damenumkleide des SCR Altach entstanden, sondern auch in einem Fitnessstudio, wie «ORF Vorarlberg» berichtet. Der Verdächtige habe so versucht, selbst «pornografische Darstellungen» mündiger Minderjähriger herzustellen.

Auch politisch schlug der Skandal hohe Wellen. Sportministerin Michaela Schmidt sprach von «widerlichen» Vorwürfen. Wenn Sportlerinnen «nicht einmal in ihrer eigenen Umkleide sicher sind, dann haben sie keinen sicheren Ort mehr», sagte sie und forderte eine lückenlose Aufklärung.

Verein will Massnahmen präsentieren

Der SCR Altach erklärte, man habe gemeinsam mit externen Opferhilfestellen Unterstützung für die betroffenen Spielerinnen organisiert. Zudem arbeite der Verein an zusätzlichen Schutz- und Präventionsmassnahmen – in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fussballbund und der Sportförderung. Konkrete Schritte sollen im März präsentiert werden.

Die Gemeinde Altach liegt unmittelbar an der Schweizer Grenze. Der SCR Altach ist das sportliche Aushängeschild der Region – sowohl die Frauen als auch die Männer spielen in der ersten Bundesliga.

