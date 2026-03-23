Einheimische veröffentlichten ein Foto des Beschuldigten. Instagram

Ein Schweizer Tourist ist auf Bali festgenommen worden, weil er das hinduistische Nyepi-Fest in einer Instagram-Story verunglimpft haben soll. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft wegen Anstiftung zum Hass.

Keystone-SDA SDA

Ein Schweizer Tourist ist auf der indonesischen Ferieninsel Bali wegen Verunglimpfung eines religiösen Festes festgenommen worden. Laut der Polizei wird dem Mann vorgeworfen, das Nyepi-Neujahrsfest auf Instagram herabgewürdigt zu haben.

Ihm drohten bis zu fünf Jahre Haft wegen Anstiftung zum Hass, teilte der Sprecher der Polizei von Bali mit, ohne das Alter des Verdächtigen zu nennen.

Das Nyepi-Fest wurde am vergangenen Donnerstag begangen. An diesem Tag müssen die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen der mehrheitlich hinduistischen Insel 24 Stunden lang zu Hause bleiben. Arbeit, Reisen, Unterhaltung und sogar der Stromverbrauch werden jeweils abgeraten.

«Ein Tag der Stille, an dem man nicht nach draussen gehen darf, ist draussen ziemlich friedlich, Scheiss auf Nyepi und scheiss auch auf eure Regeln», schrieb der Beschuldigte in einer Instagram-Story auf Englisch. Er wurde bei der Polizei angezeigt und am Samstag festgenommen.

Die Insel Bali zieht jedes Jahr Millionen ausländischer Besucherinnen und Besucher an.