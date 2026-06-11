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Festgenommen in Italien Ehemaliger Kantonsbeamter soll 500'000 Franken unterschlagen haben 

SDA

11.6.2026 - 22:46

De Polizei in Italien hat einen 70-jährigen Schweizer festgenommen, der wegen mutmasslichen Betrugs gsucht wird. (Illustration).
De Polizei in Italien hat einen 70-jährigen Schweizer festgenommen, der wegen mutmasslichen Betrugs gsucht wird. (Illustration).
Christoph Sator/dpa

In Italien ist ein Schweizer Rentner verhaftet worden. Er soll fast 500'000 Franken unterschlagen haben. Die Festnahme erfolgte im Hinblick auf eine Auslieferung an die Schweiz.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

11.06.2026, 22:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ehemaliger Kantonsbeamter soll 500'000 Franken unterschlagen haben.
  • Der 70-Jährige wurde in einem Spital in Italien verhaftet.
  • Die italienischen Behörden wollen den Mann an die Schweiz ausliefern.
Mehr anzeigen

Ein 70-jähriger Schweizer wurde in einem Spital in Formia in der Provinz Latina ausfindig gemacht, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag meldete. Die vorläufige Festnahme erfolgte aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls der Schweizer Behörden.

Die Schweizer Justiz wirft dem ehemaligen Beamten demnach Veruntreuung und Betrug vor. In seiner Funktion als Leiter eines kantonalen Amtes soll er sich fast 500'000 Franken angeeignet haben. Dafür habe er Dokumente gefälscht.

Verfahren zur Auslieferung eingeleitet

Nach der Identifizierung des Mannes informierte die Polizei das zuständige Gericht in Rom. Dieses ordnete die sofortige Verhaftung und die Bewachung des Mannes im Spital an. In einem nächsten Schritt bestätigte die zuständige Justizbehörde den provisorischen Auslieferungshaftbefehl.

Der 70-Jährige wurde daraufhin in das Gefängnis von Cassino überführt. Dort steht er den Justizbehörden für das weitere Auslieferungsverfahren zur Verfügung.

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