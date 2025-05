Schweizer wollen US-Produkte boykottieren – diese Website liefert Alternativen

Trump will günstigere Medikamente für USA: Druck auf Deutschland

Washington, 13.05.2025: Donald Trump will die Medikamentenkosten in den USA drücken. Dabei will der US-Präsident Druck auf Pharmakonzerne und ausländische Regierungen ausüben. Besonders im Visier: Deutschland und Europa. O-Ton Donald Trump «Das bedeutet, dass amerikanische Patienten die sozialistischen Gesundheitssysteme in Deutschland subventioniert haben. In allen Teilen der Europäischen Union.» «Europa wird etwas mehr zahlen müssen. Der Rest der Welt wird etwas mehr zahlen müssen und Amerika wird viel weniger zahlen.» Das sagt der Republikaner am Montag bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets im Weissen Haus. Ob Trumps Massnahmen tatsächlich Wirkung zeigen, ist offen – zumal mit politischem und juristischem Widerstand zu rechnen ist. Der Republikaner hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, die hohen Preise anzugehen, war damals jedoch gescheitert.

Invalid date