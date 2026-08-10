Bei einer Frontalkollision auf der Nationalstrasse N28 im Prättigau sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt. Die Strasse blieb während rund viereinhalb Stunden gesperrt.

Darum geht’s Zwischen Schiers GR und Grüsch GR sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestossen.

Der Lenker und eine Mitfahrerin im italienischen Fahrzeug starben, vier weitere Menschen wurden verletzt.

Drei Rettungshelikopter und mehrere Rettungswagen standen im Einsatz, die Unfallursache wird untersucht. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einer schweren Frontalkollision auf der Nationalstrasse N28 zwischen Schiers und Grüsch sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt, darunter eine Frau schwer, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Ein Auto mit Schweizer Kennzeichen war von Davos in Richtung Landquart unterwegs, als es laut ersten Erkenntnissen auf der langen Geraden zwischen Schiers und Grüsch auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen. Durch die heftige Wucht wurde dieses angehoben, gegen die Leitplanke zwischen Strasse und Bahntrassee geschleudert und kam auf der linken Seite liegend zum Stillstand, so die Polizei.

Der Lenker des italienischen Autos sowie eine Mitfahrerin erlitten tödliche Verletzungen. Eine weitere Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Im Schweizer Wagen wurden der Fahrer, eine Frau und ein Kind leicht verletzt. Alle Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt und in Spitäler gebracht.

Strasse rund viereinhalb Stunden gesperrt

Die N28 blieb während rund viereinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Chlusstrasse umgeleitet. Mehrere Rettungswagen, drei Helikopter sowie Feuerwehr, Polizei und weitere Spezialisten standen im Einsatz. Laut Kantonspolizei leisteten zahlreiche Ersthelfende noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die genaue Unfallursache.