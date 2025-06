Schwerer Frontalcrash auf A15 – Frau stirbt

Bei dem Unfall verlor eine Person ihr Leben. Kapo SG

Ein tragischer Verkehrsunfall im Balmenraintunnel fordert ein Todesopfer: Eine Autofahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit zwei anderen Fahrzeugen. Zwei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 59-jährige Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoss auf der A15.

Ihr Wagen touchierte die Tunnelwand und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Zwei weitere Personen, darunter ein vierjähriger Junge, schwer verletzt. Mehr anzeigen

Am Montagabend hat sich im Balmenraintunnel bei Rapperswil-Jona SG ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, war eine 59-jährige Autofahrerin gegen 18.15 Uhr auf der A15 in Richtung Reichenburg unterwegs, als sie im Tunnel zunächst die rechte Wand streifte. In der Folge geriet ihr Wagen auf die Gegenfahrbahn – dort kam es zu einer folgenschweren Frontalkollision mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Zuerst prallte sie frontal in ein Auto, das von einer 38-jährigen Frau gelenkt wurde, anschliessend kam es zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug eines 28-jährigen Lenkers. Die Unfallverursacherin konnte trotz sofortiger Reanimationsversuche nicht mehr gerettet werden – sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte, wurden zwei weitere Personen bei dem Unfall verletzt. Der 28-jährige Autofahrer erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde per Rega-Helikopter ins Spital geflogen. Auch ein vierjähriger Knabe, der sich im Fahrzeug der 38-jährigen Lenkerin befand, musste mit unklaren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die A15 musste nach dem Unfall für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die St. Galler Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.