Kreis 12 Schwerer Tram-Unfall in Zürich – Rentnerin stirbt

Sven Ziegler

10.10.2025

Die Frau verstarb nach dem Unfall. (Symbolbild)
Die Frau verstarb nach dem Unfall. (Symbolbild)
sda

Im Zürcher Kreis 12 ist am Freitag eine ältere Frau von einem Tram erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt und starb später im Spital. Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.

Sven Ziegler

10.10.2025, 16:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Fussgängerin wurde am Freitagmittag im Zürcher Kreis 12 von einem Tram der Linie 7 erfasst.
  • Die Rentnerin wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt ins Spital gebracht.
  • Trotz sofortiger Hilfe verstarb sie kurze Zeit später. Die Polizei sucht Zeugen.
Mehr anzeigen

Am Freitagnachmittag kam es in Zürich-Schwamendingen zu einem tragischen Unfall. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein Flexity-Tram der Linie 7 entlang der Dübendorfstrasse in Richtung Schwamendingerplatz, als es auf Höhe der Liegenschaft 271 zur Kollision mit einer Fussgängerin kam.

Gemäss der Stadtpolizei Zürich wollte die Frau die Tramgeleise überqueren, um in Richtung eines nahegelegenen Geschäfts zu gehen. Dabei wurde sie vom Tram erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Berufsfeuerwehr musste die Rentnerin befreien. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich wurde sie in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo sie kurz darauf an ihren schweren Verletzungen verstarb.

Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Zürich und die Stadtpolizei haben eine Untersuchung eingeleitet. Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes und des Forensischen Instituts Zürich waren vor Ort, um Spuren zu sichern.

Für Personen, die den Unfall miterlebt haben, wurde das Care-Team von Schutz & Rettung Zürich aufgeboten.

