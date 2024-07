Schwerer Unfall mit Linienbus – Grosseinsatz läuft

Der Bus fuhr offenbar über mehrere Fahrspuren in einen Park. Kapo Luzern

In Luzern ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen. Derzeit läuft ein grosser Einsatz.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Luzern ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen.

Am Mittwochmorgen kam es am Paulusplatz in Luzern zu einem schweren Unfall. Ein Linienbus krachte über vier Fahrspuren hinweg in einen Park.

Eine 25-jährige Augenzeugin berichtete gegenüber «20 Minuten» von einem lauten Knall, der sie aufweckte. Feuerwehr, Ambulanz, Notärzte und mehrere Polizeiwagen waren vor Ort. Auch Personal der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) half bei der Verkehrsregelung.

Die Polizei bestätigte den Unfall. Die Busfahrerin wurde wegen des Verdachts auf ein gesundheitliches Problem ins Spital gebracht, während die Passagiere betreut werden. Laut den Behörden gab es «keine ernsthaften Verletzungen». Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.