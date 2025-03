Das Postauto wurde schwer beschäftigt. BRK News

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Maschwanden ZH ein Unfall mit zwei Verletzten. Ein Traktor kollidierte mit einem Postauto.

Etwa um 13.50 Uhr fuhr der 19-jährige Lenker eines Landwirtschaftstraktors mit Anhänger ausserorts auf der Tambrigstrasse Richtung Obfelden. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte er, links in die Wolserstrasse abzubiegen, was aus derzeit noch unklaren Gründen zu einer heftigen Kollision mit einem Postauto führte, das in gleicher Richtung nach Obfelden unterwegs war.

Beim Unfall erlitten der 37-jährige Postautochauffeur sowie der Traktorfahrer unbestimmte Verletzungen und mussten nach der medizinischen Erstversorgung in Spitäler transportiert werden. Das Postauto hatte keine Passagiere an Bord. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Wegen des Unfalls traten bei den beteiligten Fahrzeugen Betriebsflüssigkeiten aus, die durch die Feuerwehr aus einem Strassenschacht gepumpt werden mussten. Die Tambrigerstrasse blieb bis 19 Uhr gesperrt, und die Verkehrsgruppe der Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Rettungsdienste Zug und Schutz & Rettung Zürich SRZ, die Feuerwehren Knonaueramt Süd und Obfelden, die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis sowie ein privates Unternehmen mit einem Saugfahrzeug und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.