Lawine verschüttet zwei Schwestern auf Langlaufloipe

Eisschollen in New York – Extremkälte verwandelt Hudson River in Polarmeer

Eisige Temperaturen in New York zaubern Eisschollen auf den Hudson River. Das liefert nicht nur fantastische Bilder, es wirft auch die Frage auf, wie kalt es sein müsste, um Schweizer Seen wieder einmal gefrieren zu lassen.

24.01.2025