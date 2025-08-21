  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sie will neue FDP-Chefin werden SVP-Nationalrat Egger freut sich für seine Schwiegermutter 

Petar Marjanović

21.8.2025

Mike Egger, SVP-SG, und Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP-SG, diskutieren im Parlament und laut «20 Minuten» auch am Familientisch. (Archivbild)
Mike Egger, SVP-SG, und Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP-SG, diskutieren im Parlament und laut «20 Minuten» auch am Familientisch. (Archivbild)
Keystone/PETER SCHNEIDER

SVP-Nationalrat Mike Egger freut sich über die FDP-Kandidatur seiner Schwiegermutter Susanne Vincenz-Stauffacher. Sie will mit Benjamin Mühlemann die Partei erstmals im Co-Präsidium führen.

Keystone-SDA

21.08.2025, 08:48

21.08.2025, 08:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SVP-Nationalrat Mike Egger unterstützt die FDP-Präsidiumskandidatur seiner Schwiegermutter Susanne Vincenz-Stauffacher.
  • Er betont das Vertrauen in der Familie und klare Regeln zwischen Politik und Privatem.
  • Vincenz-Stauffacher tritt mit Benjamin Mühlemann an und könnte die FDP erstmals im Co-Präsidium führen.
Mehr anzeigen

SVP-Nationalrat Mike Egger hat sich gegenüber «20 Minuten» stolz über die Kandidatur seiner Schwiegermutter Susanne Vincenz-Stauffacher für das Präsidium der FDP geäussert. Die St. Galler Nationalrätin hatte ihre Bewerbung am Mittwoch bekanntgegeben.

«Ich bin von meiner Schwiegermutter transparent über den Schritt informiert worden - diese Vertrauensbasis ist wichtig und wird gegenseitig sehr geschätzt», sagte Egger zu dem Newsportal. Seit Mai sei der SVP-Nationalrat demnach mit Susanne Vincenz-Stauffachers Tochter verheiratet.

Vincenz-Stauffacher und Mühlemann kandidieren

Es sei wichtig, dass solche Dinge am Familientisch debattiert werden können, sagte Egger weiter. Es gäbe jedoch «klare Spielregeln» und er habe auch parteiintern geschwiegen. Ein Parteipräsidium sei «kein Zuckerschlecken», deshalb gebüre seiner Schwiegemutter grossen Respekt.

Vincenz-Stauffacher kandidiert gemeinsam mit dem Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart. Laut der Findungskommission bewerben sich die beiden als Einzige für die Parteispitze. Damit dürfte die FDP erstmals in einem Co-Präsidium geführt werden.

Video aus dem Ressort

SVP-Nationalrat Mike Egger: «Am Ende ist es der Entscheid des Parlaments»

SVP-Nationalrat Mike Egger: «Am Ende ist es der Entscheid des Parlaments»

Es werde sich zeigen, wie sich die nächsten vier Jahre mit dem neuen Bundesrat Martin Pfister gestalten, so SVP-Nationalrat Mike Egger im Interview mit blue News.

12.03.2025

Meistgelesen

«Entschuldigt sich die SBB dafür, dass der Zug fährt?»
Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort
Rösti arbeitet an neuer Auto-Steuer – diese Fahrer soll es treffen
«Als Gaston Häni starb, ging auch ein Teil von mir»
Traditionsbetrieb im Bündnerland verliert fast drei Viertel der Jobs

Mehr zu FDP

Parteien. FDP: Nur Mühlemann und Vincenz-Stauffacher bewerben sich

ParteienFDP: Nur Mühlemann und Vincenz-Stauffacher bewerben sich

Parteien. Vincenz-Stauffacher und Mühlemann wollen FDP-Co-Präsidium

ParteienVincenz-Stauffacher und Mühlemann wollen FDP-Co-Präsidium

Parteien. Mass-Voll-Präsident Rimoldi will FDP-Parteipräsident werden

ParteienMass-Voll-Präsident Rimoldi will FDP-Parteipräsident werden