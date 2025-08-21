«Ich bin von meiner Schwiegermutter transparent über den Schritt informiert worden - diese Vertrauensbasis ist wichtig und wird gegenseitig sehr geschätzt», sagte Egger zu dem Newsportal. Seit Mai sei der SVP-Nationalrat demnach mit Susanne Vincenz-Stauffachers Tochter verheiratet.
Vincenz-Stauffacher und Mühlemann kandidieren
Es sei wichtig, dass solche Dinge am Familientisch debattiert werden können, sagte Egger weiter. Es gäbe jedoch «klare Spielregeln» und er habe auch parteiintern geschwiegen. Ein Parteipräsidium sei «kein Zuckerschlecken», deshalb gebüre seiner Schwiegemutter grossen Respekt.
Vincenz-Stauffacher kandidiert gemeinsam mit dem Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart. Laut der Findungskommission bewerben sich die beiden als Einzige für die Parteispitze. Damit dürfte die FDP erstmals in einem Co-Präsidium geführt werden.
