Am Bielersee kam es am Mittwoch zu einem Unglück. (Symbolbild) KEYSTONE

Eine 78-jährige Frau ist nach einem Badeunfall im Bielersee verstorben. Drittpersonen hatten sie am Mittwoch bewusstlos aus dem Wasser gezogen – die Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Strandbad Sutz kam es am Mittwoch zu einem Badeunfall.

Eine 78-jährige Frau wurde bewusstlos aus dem Bielersee geborgen.

Trotz Rettungsmassnahmen verstarb sie am Donnerstag im Spital. Mehr anzeigen

Eine Schwimmerin ist nach einem Badeunfall im Bielersee gestorben. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ging am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr die Meldung über eine leblose Person im Wasser bei Sutz (Gemeinde Sutz-Lattrigen) ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau im Bereich des Strandbads aus noch ungeklärten Gründen in eine Notlage geraten. Drittpersonen zogen die 78-Jährige aus dem Wasser und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Massnahmen. Rettungskräfte setzten die Reanimation fort und brachten die Frau ins Spital.

Dort erlag die Schweizerin aus dem Kanton Bern am Donnerstag ihren Verletzungen.

Neben der Polizei standen auch zwei Ambulanzteams im Einsatz. Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eröffnet.