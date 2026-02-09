Weil er ein gefälschtes Diplom mit seiner Bewerbung einreichte, hat ein Lehrer Post von der Staatsanwaltschaft Schwyz erhalten. Symbolbild: Keystone

Mit grossen Worten über seine pädagogischen Fähigkeiten bewarb sich ein Schwyzer Lehrer an zwei Schulen. Doch ein verdächtiges Diplom brachte den Stein ins Rollen – und führte zu einer Verurteilung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schwyzer Lehrer bewarb sich im Frühling 2025 bei zwei Schulen mit einem gefälschten Diplom.

Der Mann wurde per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 7200 Franken verurteilt. Mehr anzeigen

Ein Lehrer aus dem Kanton Schwyz hat sich bei zwei Schulen mit einem gefälschten Uni-Diplom beworben – und ist damit krachend gescheitert. Am Ende kassierte er eine saftige Strafe, wie aus einem Strafbefehl hervorgeht, über den der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Der Mann hatte im Frühling 2025 zuerst beim Theresianum Ingenbohl angeklopft. In seiner Bewerbung stellte er sich selbst als Top-Pädagogen dar. Er verfüge über «fundiertes Fachwissen und eine ausgeprägte didaktische Kompetenz», schrieb er laut dem Bewerbungsschreiben, das er im März 2025 beim Rektorat einreichte.

Doch stutzig machte die Schule vor allem ein beigelegtes Dokument: ein angebliches Lehrdiplom für Maturitätsschulen der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Als das Theresianum das Original sehen wollte, lieferte der Bewerber jedoch nicht.

Diplom war verdächtig verpixelt

Einen Monat später folgte gemäss «Bote» der nächste Versuch – diesmal bei der Bezirksschule Küssnacht. Dort fiel auf: Das Diplom war stark verpixelt, aber Name, Vorname und Geburtsdatum waren auffällig gut lesbar. Auch Küssnacht verlangte das Original. Der Lehrer hatte laut Bericht aber immer wieder Ausreden, warum er das Papier gerade nicht vorlegen könne.

Das Rektorat fragte schliesslich direkt bei der Universität Zürich nach – damit flog die Fälschung auf. Die Staatsanwaltschaft rekonstruierte später den Trick: Der Mann hatte das Mathematik-Diplom per einfacher Internet-Suche gefunden und am Computer ein neues PDF daraus gebastelt – inklusive seines Namens und Geburtsdatums.

Der Mann ist per Strafbefehl wegen mehrfachen versuchten Betrugs und mehrfacher Titelanmassung zu einer bedingten Geldstrafe von 7200 Franken verurteilt worden. Hinzukommen eine Busse von 3480 Franken sowie Verfahrenskosten.