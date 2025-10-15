Schwyzer veranstaltet Überhol-Slalom auf Autobahn – verurteilt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rechts überholt und auf Blinker verzichtet Schwyzer veranstaltet Überhol-Slalom auf Autobahn – verurteilt

Dominik Müller

15.10.2025

Weil er unter anderem auf der rechten Fahrspur überholte, ist ein Mann per Strafbefehl verurteilt worden.
Weil er unter anderem auf der rechten Fahrspur überholte, ist ein Mann per Strafbefehl verurteilt worden.
Symbolbild: Keystone

Ein 60-jähriger Schwyzer hat auf der A3 Richtung Zürich grob gegen Verkehrsregeln verstossen. Die Quittung folgte jetzt per Strafbefehl.

Dominik Müller

15.10.2025, 12:35

15.10.2025, 12:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 60-jähriger Autofahrer beging im November 2024 auf der A3 bei Zürich mehrfach grobe Verkehrsverstösse.
  • Ihm werden etwa Rechtsüberholen ohne Blinken und deutliche Tempoüberschreitungen vorgeworfen.
  • Die Staatsanwaltschaft Schwyz verurteilte ihn zu einer Geldstrafe.
Mehr anzeigen

Gleich mehrfach soll ein heute 60-jähriger Autofahrer aus dem Kanton Schwyz im November 2024 auf der A3 Richtung Zürich grob gegen die Verkehrsregeln verstossen haben. Das geht aus einem Strafbefehl hervor, über den der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Demnach wechselte der Beschuldigte in einem Tunnel ohne zu blinken auf die rechte Fahrspur und überholte mit Tempo 110 zwei Fahrzeuge. Nach dem Tunnel soll er wieder auf die Überholspur gewechselt und die erlaubte Maximalgeschwindigkeit um 26 Kilometer pro Stunde überschritten haben.

Kurz darauf dasselbe Spiel: Der fehlbare Autofahrer wechselte erneut auf die rechte Spur, ohne einen Blinker zu setzen, und zisch an zwei Fahrzeugen vorbei, bevor er wieder auf die linke Fahrspur fuhr. Beim nächsten Spurwechsel überholte er gleich fünf Fahrzeuge mit Tempo 110 und spurte daraufhin mit ungenügendem Abstand wieder links ein. Der Blinker blieb auch dabei unbenutzt.

Zu Geldstrafe verurteilt

Die rücksichtslose Fahrweise kommt ihn nun teuer zu stehen: Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat den Mann nun wegen mehrfacher vorsätzlicher grober Verletzung der Verkehrsregeln durch Rechtsüberholen auf der Autobahn, fahrlässiger Verletzung der Verkehrsregeln durch Überschreiten der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen sowie mehrfacher fahrlässiger Verletzung der Verkehrsregeln durch Unterlassen der Richtungsanzeige verurteilt.

Das Strafmass beläuft sich auf eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 470 Franken bei einer zweijährigen Probezeit. Zusätzlich wurden ihm eine Busse von 2950 Franken und 680 Franken Verfahrenskosten auferlegt. Ob der Strafbefehl bereits rechtskräftig ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Mehr aus dem Ressort

Prozess in Nyon VD. Rennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben

Prozess in Nyon VDRennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben

Näfels GL. Mann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen

Näfels GLMann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen

Wirbel um beliebtestes Abo. «Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte

Wirbel um beliebtestes Abo«Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte

Meistgelesen

Rennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben
Schwyzer veranstaltet Überhol-Slalom auf Autobahn – verurteilt
«Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Trump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus