Sechs jugendliche «Pädohunter» attackierten Mann brutal – verhaftet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Selbstjustiz in Winterthur Sechs jugendliche «Pädohunter» attackierten Mann brutal – verhaftet

Dominik Müller

10.9.2025

Der Kantonspolizei Zürich gelangen mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Mann in Winterthur.
Der Kantonspolizei Zürich gelangen mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Mann in Winterthur.
Symbolbild: Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat insgesamt sechs Jugendliche verhaftet. Sie stehen im Verdacht, einen Angriff auf einen mutmasslichen Pädophilen verübt zu haben.

Dominik Müller

10.09.2025, 10:02

10.09.2025, 10:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Winterthur wurde ein 22-jähriger Mann im November 2024 in eine Falle gelockt, brutal attackiert, gefilmt und verletzt zurückgelassen.
  • Die Ermittlungen führten zur Identifizierung und Verhaftung von sechs Jugendlichen.
  • Laut Polizei agierten die Täter als selbsternannte «Pädohunter».
Mehr anzeigen

Im Mai 2025 erreichten die Kantonspolizei Zürich Hinweise, dass am Samstag, 30. November 2024, unbekannte Personen einen damals 22-jährigen Schweizer zu einem vermeintlichen Treffen mit einem angeblich minderjährigen Mädchen nach Winterthur gelockt hatten. Vor Ort wurde der Mann mit Schlägen und Fusstritten gegen den Körper und Kopf attackiert, gefilmt, erniedrigt und schliesslich verletzt liegen gelassen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die «intensiven» Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Jugendanwaltschaft Winterthur führten nun zur Identifizierung von sechs jugendlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Die sechs Tatverdächtigen konnten gemäss Mitteilung verhaftet und den zuständigen Jugendanwaltschaften zugeführt werden.

Sie stehen im dringenden Tatverdacht, sich am Angriff auf den 22-jährigen Schweizer in Winterthur beteiligt zu haben.

Nicht der erste Fall in Winterthur

Bereits Mitte Februar 2025 und Anfang April 2025 war es der Polizei gelungen, mehrere Gewaltdelikte im Raum Winterthur zu klären. Auch damals führten die Ermittlungen zur Identifizierung und Verhaftung von mehreren Tatverdächtigten. Die insgesamt sieben Jugendlichen und jungen Männer sind zwischen 16 und 19 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, Italien, Libanon und Pakistan.

Ziel der Täter war es gemäss Polizei, die späteren Opfer in eine Falle zu locken, um dann Gewalttaten zu begehen und sich an ihnen zu bereichern. Dafür suchten sie sich Personen, die aus Scham oder Angst vor Strafverfolgung wohl nicht zur Polizei gehen würden.

«Die aktuellen Erkenntnisse zeigen, dass die Täter daher online bewusst Kontakt zu Personen aufnahmen, denen sie pädophile Neigungen unterstellen», heisst es in der Mitteilung.

Die Kantonspolizei Zürich betont, dass Gewalttaten auch unter dem Deckmantel vermeintlicher Selbstjustiz – die Jugendlichen verstehen sich mutmasslich als selbsternannte «Pädohunter» – strafbar und gefährlich seien.

Meistgelesen

Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder
Sechs jugendliche «Pädohunter» attackierten Mann brutal – verhaftet
Bilder zeigen Schäden nach Drohnenabschuss in Polen +++ Mehrere Flughäfen gesperrt
Versehentlicher Anruf bringt die Ermittler auf eine grausige Spur
Trumps Treffen mit Rolex-Chef nicht mit Schweiz abgesprochen