Sechs jugendliche «Pädohunter» attackierten Mann brutal – verhaftet

Der Kantonspolizei Zürich gelangen mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Mann in Winterthur. Symbolbild: Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat insgesamt sechs Jugendliche verhaftet. Sie stehen im Verdacht, einen Angriff auf einen mutmasslichen Pädophilen verübt zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Winterthur wurde ein 22-jähriger Mann im November 2024 in eine Falle gelockt, brutal attackiert, gefilmt und verletzt zurückgelassen.

Die Ermittlungen führten zur Identifizierung und Verhaftung von sechs Jugendlichen.

Laut Polizei agierten die Täter als selbsternannte «Pädohunter». Mehr anzeigen

Im Mai 2025 erreichten die Kantonspolizei Zürich Hinweise, dass am Samstag, 30. November 2024, unbekannte Personen einen damals 22-jährigen Schweizer zu einem vermeintlichen Treffen mit einem angeblich minderjährigen Mädchen nach Winterthur gelockt hatten. Vor Ort wurde der Mann mit Schlägen und Fusstritten gegen den Körper und Kopf attackiert, gefilmt, erniedrigt und schliesslich verletzt liegen gelassen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die «intensiven» Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Jugendanwaltschaft Winterthur führten nun zur Identifizierung von sechs jugendlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Die sechs Tatverdächtigen konnten gemäss Mitteilung verhaftet und den zuständigen Jugendanwaltschaften zugeführt werden.

Sie stehen im dringenden Tatverdacht, sich am Angriff auf den 22-jährigen Schweizer in Winterthur beteiligt zu haben.

Nicht der erste Fall in Winterthur

Bereits Mitte Februar 2025 und Anfang April 2025 war es der Polizei gelungen, mehrere Gewaltdelikte im Raum Winterthur zu klären. Auch damals führten die Ermittlungen zur Identifizierung und Verhaftung von mehreren Tatverdächtigten. Die insgesamt sieben Jugendlichen und jungen Männer sind zwischen 16 und 19 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, Italien, Libanon und Pakistan.

Ziel der Täter war es gemäss Polizei, die späteren Opfer in eine Falle zu locken, um dann Gewalttaten zu begehen und sich an ihnen zu bereichern. Dafür suchten sie sich Personen, die aus Scham oder Angst vor Strafverfolgung wohl nicht zur Polizei gehen würden.

«Die aktuellen Erkenntnisse zeigen, dass die Täter daher online bewusst Kontakt zu Personen aufnahmen, denen sie pädophile Neigungen unterstellen», heisst es in der Mitteilung.

Die Kantonspolizei Zürich betont, dass Gewalttaten auch unter dem Deckmantel vermeintlicher Selbstjustiz – die Jugendlichen verstehen sich mutmasslich als selbsternannte «Pädohunter» – strafbar und gefährlich seien.