Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Sicherheitsmitarbeiter des Openair Frauenfeld einem Mann mutmasslich in den Bauch schlägt. Das Festival prüft den Vorfall nun.

Darum geht’s Security-Mitarbeiter haben am Openair Frauenfeld einen Mann aus der Menge abgeführt. Dabei versetzt ihm ein Mitarbeiter offenbar einen Schlag in den Bauch.

In den sozialen Medien wird kritisiert, der Einsatz der Security sei nicht verhältnismässig.

Das Festival prüft den Vorfall gemeinsam mit der Sicherheitsfirma und erklärt, der Mann habe im Verdacht gestanden, eine gezündete Handfackel in die Menschenmenge werfen zu wollen. Zusammenfassung erstellt mit

Die Szene dauert nur wenige Sekunden: Mehrere Sicherheitsmitarbeiter in Schutzausrüstung, die Gesichter teils vermummt, führen einen Mann aus einer Menschenmenge. Einer versetzt dem Mann dabei offenbar einen Faustschlag in den Bauch. Widerstand des Mannes ist im Video nicht erkennbar. Aufgenommen wurde die Szene am diesjährigen Openair Frauenfeld, das vergangene Woche stattfand.

Das Video wurde auf Tiktok öffentlich gemacht. Laut dem Nutzer, der es postete, hätten Securitys am Openair Frauenfeld Personen, die auf dem Gelände Pyrotechnik zündeten, jeweils schnell und teils grob aus der Menge geholt. Auch der gefilmte Vorfall stehe in diesem Zusammenhang.

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Auf Anfrage von blue News bestätigt das Openair Frauenfeld, das Video zu kennen. Man arbeite die Situation derzeit gemeinsam mit der Securityfirma auf. Nach heutigem Kenntnisstand sei eingeschritten worden, weil der Verdacht bestanden habe, dass die betreffende Person die gezündete Pyrotechnik in die Menge werfen wollte. «In einer solchen Situation besteht eine unmittelbare Gefahr für die umstehenden Gäste, und es muss rasch gehandelt werden», so das Festival.

Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz

Bei den an Festivals angezündeten Pyros handelt es sich um Handfackeln, die rechtlich als Signalmittel für gewerbliche Zwecke gelten, etwa für die Seenotrettung. Wer so eine Fackel an einem Festival entzündet, verstösst gegen das Sprengstoffgesetz: Es ist verboten, Sprengmittel und pyrotechnische Gegenstände, die für andere Zwecke bestimmt sind, zu Vergnügungszwecken zu verwenden.

Gefährlich sind Pyros vor allem wegen ihrer extremen Hitze: Die Flamme kann 1600 bis 2500 Grad erreichen. Verbrennungen sind so schon ohne direkten Kontakt mit dem Feuer möglich, und Löschen ist während des Abbrennens meist nicht möglich. Dazu kommen grelles, blendendes Licht und Rauch.

00:29 So sieht es aus, wenn im Publikum des Openair Frauenfeld ein Pyro gezündet wird. Hier beim Konzert von Rin.

Das Openair Frauenfeld schreibt, es schreite erst ein, wenn eine akute Gefährdung Dritter drohe, etwa wenn die Pyrotechnik geworfen werden droht. Dann aber müsse «unter dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit» gehandelt werden. Andernfalls würde ein Zugriff mitten in der Menge die Lage zusätzlich gefährlich machen.

Ob der mutmassliche Faustschlag beim Abführen aber verhältnismässig war, ist damit nicht beantwortet. Das Festival will die genaue Szene nicht bewerten. Die Haltung sei aber «unmissverständlich»: «Der Umgang mit unseren Gästen hat verhältnismässig und respektvoll zu sein, und dieser Anspruch gilt für alle, die an unserem Festival im Einsatz stehen.» Sollte sich zeigen, dass eine Situation nicht korrekt abgelaufen sei, werde man das «klar adressieren».

Fragen zu Ausbildung, Qualifikation und Ausrüstung des Sicherheitspersonals verweist das Festival an die Securityfirma. Diese liess die Fragen von blue News bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Auch Eingangskontrolle wird kritisiert

Die Firma steht seit Jahren am Openair Frauenfeld im Einsatz. Nach Vorfällen im Vorjahr – eine Gruppe hatte sich damals unberechtigt Zutritt zum Gelände verschafft, Zelte aufgeschlitzt und Besuchende bestohlen – patrouillierte dieses Jahr ein Teil der Einsatzkräfte in Vollausrüstung mit Schutzmontur, Schlagstöcken und Pfefferspray, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtete. Die Ausrüstung solle präventiv wirken, sagten Sicherheitsmitarbeitende der Zeitung.

Doch nicht nur das Vorgehen der Sicherheitskräfte steht in der Kritik. In den Kommentaren unter dem Tiktok-Video bemängeln einige Besucher*innen auch die Eingangskontrollen: Die Taschenkontrolle sei lückenhaft, Pyrotechnik gelange problemlos aufs Gelände – umso stossender sei darum das harte Vorgehen gegen Zündende auf dem Platz.

Diese Kommentar kritisiert die Eingangskontrolle am Openair Frauenfeld. Screenshot Tiktok

Das Festival weist den Widerspruch zurück. Am Einlass und bei der Bändelkontrolle werde «konsequent kontrolliert». Doch bei einem Festival, das auf einem grossen, umzäunten Feld stattfinde, könne die Kontrolle nicht «hundertprozentig dicht» sein. Wer auf das Gelände einbreche und sich über den Zaun Zugang verschaffe, umgehe jede Kontrolle. Dagegen sei der Veranstalter machtlos, so das Openair Frauenfeld. Daher brauche es zusätzlich eine konsequente Durchsetzung auf dem Gelände. «Das eine ersetzt das andere nicht, sondern ergänzt es.»

Transparenzhinweis: blue News gehört zu Swisscom, die Partnerin des Openair Frauenfeld ist.

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