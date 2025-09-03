Der Seehund «Saluk» wachte nach einer Operation nicht mehr auf. Tierpark

Der Seehund «Saluk» aus dem Tierpark Dählhölzli ist nach einer Operation überraschend gestorben – für Besucher und Mitarbeitende ein grosser Verlust.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Berner Tierpark ist der Seehund «Saluk» nach einer Operation an verschluckten Fremdkörpern nicht mehr aus der Narkose erwacht.

Trotz erfolgreicher Entfernung der Teile verstarb er, da Narkosen für Seehunde besonders riskant sind.

Die Anlage wurde überprüft und die übrigen Tiere vorerst getrennt. Mehr anzeigen

Traurige Nachrichten aus dem Tierpark Dählhölzli in Bern: Das zehnjährige Seehundmännchen Saluk ist am 26. August in der Berner Tierklinik gestorben.

Das Tier wachte nach einer Operation nicht mehr aus der Narkose auf, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte. «Trotz intensiver Wiederbelebungsversuche konnte er nicht zurück ins Leben geholt werden», heisst es in der Erklärung.

Saluk hatte zuvor Fremdkörper verschluckt – Teile einer Dichtung aus der Seehundeanlage. Röntgenaufnahmen und eine Magenspiegelung hatten den Verdacht bestätigt. Bei der anschliessenden Operation konnten die Tierärztinnen und Tierärzte die Fremdkörper zwar entfernen, dennoch verstarb Saluk. Narkosen seien bei Seehunden besonders heikel, betont der Tierpark, da ihre Physiologie stark auf das Leben im Wasser ausgerichtet sei.

Gruppe bleibt vom Becken abgetrennt

Wie das Tier die Teile überhaupt aufnehmen konnte, liess die Parkleitung offen. Laut Mitteilung sei der Vorfall jedoch genau untersucht worden, die Schadstellen seien behoben. Bis auf Weiteres bleibt die restliche Gruppe – drei Weibchen und ein junges Männchen – vom betroffenen Becken abgetrennt.

Die neue Seehundeanlage im Tierpark wurde erst im Mai dieses Jahres eröffnet. Während der Umbauarbeiten lebten die Tiere für ein Jahr in Schweden, bevor sie im Frühjahr nach Bern zurückkehrten.

Saluk galt als besonders neugierig und verspielt. Er beschäftigte sich ausdauernd mit den Beschäftigungstools, die ihm die Tierpflegenden täglich anboten. Nicht nur die Besucherinnen und Besucher, auch die Mitarbeitenden des Tierparks schätzten den Seehund sehr.