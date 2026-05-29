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Tödlicher Unfall im Kanton Schwyz Segelflugzeug stürzt in Wald ab – Pilot kommt ums Leben

Sven Ziegler

29.5.2026

Der Pilot verstarb bei dem tödlichen Unfall.
Der Pilot verstarb bei dem tödlichen Unfall.
Kapo SZ

Bei einem Segelflugzeugabsturz im Kanton Schwyz ist ein 68-jähriger Pilot ums Leben gekommen. Der Mann war von Schänis aus zu einem Alleinflug gestartet, bevor sein Flugzeug aus noch ungeklärten Gründen in einem Waldgebiet bei Reichenburg abstürzte.

Redaktion blue News

29.05.2026, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 68-jähriger Pilot ist am Donnerstag bei einem Segelflugzeugabsturz in Reichenburg SZ ums Leben gekommen.
  • Das Flugzeug war zuvor vom Flugplatz Schänis zu einem Alleinflug gestartet.
  • Die Ursache des Absturzes ist noch unklar und wird nun untersucht.
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Im Kanton Schwyz hat sich am Donnerstag ein tödlicher Flugunfall ereignet.

Ein 68-jähriger Pilot startete kurz nach Mittag vom Flugplatz Schänis zu einem Alleinflug mit einem Segelflugzeug. Gegen 13.45 Uhr stürzte die Maschine im Gebiet Nöchen in der Gemeinde Reichenburg aus bislang unbekannten Gründen in ein Waldstück.

Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle.

Rega und Feuerwehr im Einsatz

Für die Bergung des Verstorbenen standen die Rega sowie die Feuerwehr Reichenburg im Einsatz. Das Wrack des Segelflugzeugs wurde später mit Unterstützung eines privaten Helikopterunternehmens aus dem unwegsamen Gelände geborgen. Warum das Segelflugzeug abstürzte, ist derzeit noch unklar.

Gemäss den gesetzlichen Vorgaben liegt die Federführung bei den zuständigen Bundesbehörden. Gemeinsam mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und der Kantonspolizei Schwyz werden nun die genauen Umstände des Unglücks untersucht.

Am Donnerstag kam es auch im benachbarten Österreich zu einem tödlichen Segelflugzeugabsturz. In Tirol prallte ein 72-jähriger Pilot mit seinem Flugzeug gegen eine Felswand und kam dabei ums Leben. Die Ursache des Unfalls ist auch dort Gegenstand laufender Ermittlungen.

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