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Gondel-Unglück in Engelberg OW Seilbahn-Hersteller gibt Details zum Absturz preis 

Stefan Michel

20.3.2026

Neben der Schweizerischen Sicherheitsunteresuchungsstelle Sust ermittelt auch die Kantonspolizei Nidwalden den Seilbahnunfall in Engelberg OW. 
Neben der Schweizerischen Sicherheitsunteresuchungsstelle Sust ermittelt auch die Kantonspolizei Nidwalden den Seilbahnunfall in Engelberg OW. 
KEYSTONE

Zwei Tage nach dem tödlichen Seilbahnunglück in Engelberg OW verdichten sich die Anzeichen, was dessen Ursachen sind. Der CEO des Herstellers Garaventa gibt schriftlich Details bekannt.

Stefan Michel

20.03.2026, 10:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Skigebiet Titlis in Engelberg ist eine Seilbahnkabine abgestürzt, eine 61-jährige Frau kam dabei ums Leben.
  • Der CEO des Seilbahnbauers Garaventa, Arno Inauen, hat erklärt, dass die Seilbahn von einer Windböe heftig gegen einen Mast gedrückt worden sei. In der Folge sei sie abgestürzt.
  • Von einem Materialfehler geht die Untersuchungsbehörde des Bundes laut Inauen nicht aus. Im Mittelpunkt stünden jetzt die Betriebsabläufe der Bergbahn und die Wetterverhältnisse. 
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Die Untersuchung, was die Seilbahnkabine in Engelberg vom Stahlseil riss, hat erst begonnen. Doch jetzt hat der Chef des Herstellers Garaventa, Arno Inauen, ein Detail des Unfallhergangs preisgegeben, das Vermutungen von Experten bestätigt.

Die Gondel, in der die 61-jährige Frau sass, sei von einer «unerwartet kräftigen» Windböe erfasst worden, schreibt er in einer schriftlichen Stellungnahme, die blue News vorliegt. Dies habe die Kabine so stark zur Seite gedrückt, dass sie mit einem Seilbahnmast kollidierte, an dem sie in diesem Moment vorbeifuhr. Darauf sei sie vom Seil gerissen worden. 

Die Folge ist bekannt. Die Kabine stürzte in steilem Gelände in den Schnee, überschlug sich mehrfach und blieb schliesslich in flacherem Gelände liegen. Die Frau wurde beim Absturz so stark verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Frau stirbt in Engelberg OW. VR-Präsident: «Es passierte, während Mitarbeiter Gondeln sicherten»

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Gondel kollidierte mit Mast

Eine Kollision der Gondel mit einer Stütze ist eine Erklärung, die verschiedene Experten in den Medien vorgebracht haben, darunter auch jener Fachmann, mit dem blue News gesprochen hat. Verheerend wirkt sich ein solcher Zusammenstoss besonders dann aus, wenn die Bahn noch fährt, die Kabine an der Stütze anhängt, aber vom Förderseil weitergezogen wird. «Dann besteht die Gefahr, dass die Klemme vom Seil gerissen wird», sagte der Seilbahn-Sicherheitsexperte zu blue News. Dass dies die Ursache des Absturzes war, wird mit den Aussagen des Garaventa-CEO wahrscheinlicher.

Inauen verweist zudem auf erste Erkenntnisse der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hin, die die Absturzursachen ermittelt: «Die Sust hält explizit fest, dass sie nicht von einem systematischen Problem etwa bei einem bestimmten Klemmentyp ausgehen.»

Engelberg OW. Was wir über den tödlichen Gondelsturz wissen – und was nicht

Engelberg OWWas wir über den tödlichen Gondelsturz wissen – und was nicht

Betriebsabläufe und Wetter im Fokus

Dass vermutlich eine Böe die Kabine im falschen Moment erfasst hat, rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob die Gondelbahn zu diesem Zeitpunkt noch hätte fahren dürfen. Die Angestellten hatten zum Zeitpunkt des Unfalls bereits keine weiteren Fahrgäste mehr zusteigen lassen. Sie mussten die Bahn aber noch laufen lassen, damit die bereits eingestiegenen Passagiere in der Bergstation die Kabinen verlassen konnten.

«Die Ermittlung würde nun in Richtung Betriebsabläufe und Wetterverhältnisse gehen», schliesst der Garaventa CEO seine Erklärung.

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