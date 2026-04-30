Bahn stellt Betrieb ein – jetzt kommst du nur noch zu Fuss auf den Säntis

Die Säntisbahn beförderte am Donnerstag die letzten Passagiere auf den Ostschweizer Hausberg, bevor die Seilbahn während mehrerer Monate erneuert wird. (Archivbild) Keystone

Der Säntis steht vor einem grossen Umbruch: Am Donnerstag fährt die letzte Bahn – vorerst. Danach wird das Herzstück des Ostschweizer Ausflugsbergs für Monate komplett erneuert. Was bedeutet das für Besucher?

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Säntisbahn stellt den Betrieb ein, weil die bestehende Anlage für rund 30 Millionen Franken ersetzt wird.

Während der Bauzeit ist der Gipfel nur zu Fuss erreichbar, und das Restaurant bleibt geschlossen.

Die neue Bahn soll frühestens im Spätherbst starten, der genaue Termin hängt stark vom Wetter ab. Mehr anzeigen

Am Donnerstag befördert die Säntisbahn die vorerst letzten Passagiere auf den Ostschweizer Hausberg. Während mehreren Monaten wird die Seilbahn für 30 Millionen Franken komplett erneuert.

Die Säntisbahn wird am jetzigen Standort zwischen der Tal- und der Bergstation durch eine neue Schwebebahn ersetzt. Während dieser Zeit ist der Säntis nur zu Fuss erreichbar. Das Restaurant auf dem Gipfel bleibt geschlossen.

Erste Fahrten mit der neuen Bahn sind «im Spätherbst» geplant, wie die Verantwortlichen am Donnerstag vor den Medien erklärten. Das tatsächliche Eröffnungsdatum sei ungewiss und hange hauptsächlich vom Wetter in den nächsten Monaten ab. Bis Ende Jahr seien keine Reservationen für Anlässe auf dem Gipfel angenommen worden.

Die neuen Seilbahnkabinen werden wie bisher 85 Passagiere befördern können, auch die Dauer der Fahrt von rund acht Minuten bleibt gleich. Neue Technik verbessere jedoch den Komfort für die Gäste sowie die Windstabilität.