Seit 50 Jahren streitet die Schweiz über Einwanderung – wieso eigentlich?

Am 14. Juni stimmt die Schweiz über die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» ab. Die Begrenzung der ausländischen Bevölkerung ist ein Thema, das die Politik seit mehr als einem halben Jahrhundert beschäftigt.
In der Nachkriegszeit zog die Schweiz viele Tausend Arbeitskräfte aus Europa an, insbesondere aus Spanien und Italien. Zwischen 1950 und 1970 stieg der Anteil der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner von 6 auf 17 Prozent und erreichte in den 1970-er-Jahren die Millionengrenze. «In bestimmten Teilen der Schweizer Gesellschaft machte sich ein Gefühl der Beklemmung breit», sagt Olivier Meuwly, Historiker und FDP-Mitglied, im Gespräch mit Keystone-SDA.
In diesem Zusammenhang wurde die Nationale Aktion (heute Schweizer Demokraten) gegründet, die unter anderem die vom Rechtsaussenpolitiker James Schwarzenbach getragene «Überfremdungsinitiative» lancierte.
Die Initiative, die eine Begrenzung der Ausländerzahl auf 10 Prozent der Bevölkerung forderte, wurde 1970 mit 54 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Doch die Wahlbeteiligung war historisch hoch: fast 75 Prozent, ein Rekord seit der Einführung der AHV im Jahr 1947.
Auf diese Mobilisierung angesprochen, stellt der Historiker und Politologe Claude Longchamp fest, dass Initiativen, die «ein Tabu brechen, immer eine hohe Beteiligung haben». Auch wenn die «Schwarzenbach-Initiative» nicht angenommen wurde, ist das Thema aus der Schweizer Politik nicht verschwunden.
Der Schock ist vorbei
Zwei weitere Vorlagen folgten 1974 und 1977 und erhielten jeweils lediglich 34 beziehungsweise 29 Prozent Ja-Stimmen. Es sei ein Thema geblieben, das bewege, aber keine Tabus mehr breche, so Longchamp.
Zudem führten die Wirtschafts- und Ölkrisen von 1973 zu einem Rückgang der Einwanderung und zur Rückkehr in die Herkunftsländer. «Es hat sich auch ein Bewusstsein entwickelt: Ohne diese ausländischen Arbeitskräfte würden die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft nicht funktionieren», sagt Meuwly.
Ende des 20. Jahrhunderts griff die SVP das Thema der restriktiven Einwanderungspolitik auf. 1992, im Jahr der Abstimmung über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), lancierte die Partei ihre erste Volksinitiative «gegen die illegale Einwanderung», die vier Jahre später abgelehnt wurde.
Die Unterzeichnung der bilateralen Abkommen mit der EU im Jahr 1999, welche die Personenfreizügigkeit beinhalten, markierten einen Wendepunkt für die Partei. Die SVP wird fortan jeden Versuch einer Annäherung an Brüssel bekämpfen. Im Jahr 2010 wird die Initiative «für die Ausschaffung krimineller Ausländer» angenommen – ein wichtiger Sieg für die Partei.
Abstimmung von 2014
Vier Jahre später wird die Initiative «gegen die Masseneinwanderung» mit 50,3 Prozent Ja-Stimmen knapp angenommen. Claude Longchamp sieht bei dieser Abstimmung eine «aussergewöhnliche Mobilisierung der Arbeiterklasse, die sich normalerweise nicht beteiligt».
Doch das vom Parlament verabschiedete Ausführungsgesetz setzt der Einwanderung «keine wirklichen Grenzen». Es verpflichtet Arbeitgeber, bestimmte Stellen bei den Arbeitsämtern zu melden, bevor sie Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren – ohne echte Auflagen. «Der Bund hat symbolisch reagiert, nicht inhaltlich», so Longchamp.
Gestärkt durch diese Dynamik reichte die SVP und die Aktion für eine unabhängige neutrale Schweiz (AUNS) 2020 die Initiative «für eine moderate Migration» (Begrenzungsinitiative) ein, die es der Schweiz ermöglichen sollte, die Einwanderung eigenständig zu beschränken. Sie wird mit 61 Prozent abgelehnt. «Der Text war zu intellektuell, das Völkerrecht interessiert die Bevölkerung nicht», sagt Longchamp dazu.
Thematischer Wandel
In der Zwischenzeit hat sich laut Olivier Meuwly ein thematischer Wandel in den Vorstössen der SVP vollzogen. Bereits 2014 führte die Initiative «Stopp der Überbevölkerung, Ja zur nachhaltigen Erhaltung der natürlichen Ressourcen» ein neues Argument ein. «Zum ersten Mal wird der Zusammenhang zwischen Ökologie und Überbevölkerung hergestellt», so Meuwly.
Der Historiker sieht darin eine Verlagerung von der reinen «Überfremdung» hin zur Erwähnung der negativen Folgen im Verkehr, in der Natur und der Umwelt. Themen, die sich in der Initiative vom 14. Juni wiederfinden.
«Nahezu unvermeidlich»
Die Daten zeigen, dass sich das Schweizer Volk alle fünf bis zehn Jahre mit der Begrenzung der Einwanderung befasst. Für Meuwly machten die Zunahme von rücksichtslosem Verhalten, der Druck auf die Infrastruktur und Umweltbedenken «eine x-te Abstimmung zu diesem Thema fast unvermeidlich».
Seiner Meinung nach könnten jedoch zwei Faktoren die Dynamik bremsen: eine schwere Wirtschaftskrise wie 1970, die zu Abwanderungen führen würde, oder ein völliger Bruch der Beziehungen zu Europa, «der durch diese Abstimmung oder durch eine Ablehnung der Bilateralen III ausgelöst werden könnte».
Für Claude Longchamp gilt: Solange die SVP Wahlen gewinne, werde sie ihre Kernthemen Migration, Asyl und die Europäische Union nicht aufgeben.
Das sagt Bundesrat Beat Jans zur 10-Millionen-Initiative der SVP
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Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
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